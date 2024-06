Pare che tra Fedez e Taylor Mega ci sia stato del tenero ma come come ha reagito Chiara Ferragni?

Fonte: IPA Fedez

Fedez, Taylor Mega e poi Chiara Ferragni e Tony Effe: è un mare magnum di indiscrezioni quello in cui cercano di rimanere a galla i due (quasi) ex coniugi più famosi della Rete e che – tra una provocazione e l’altra – trovano pure il tempo di occuparsi dei rispettivi nuovi flirt. E sì, perché passi Garance Authié, ma Taylor Mega proprio no. Così, l’imprenditrice digitale che da mesi sta cercando di risollevare la sua reputazione dopo il caso pandoro griffato, ha provato a dire la sua sul legame che pare addirittura già superato tra suo marito e l’influencer ex del rapper Tony Effe. Come? Bloccandola sui social.

Fedez e Taylor Mega insieme, la reazione di Chiara Ferragni

Scorri, scorri, scorri: blocca. Questa sarebbe stata la reazione di Chiara Ferragni all’ennesima indiscrezione che vede suo marito Fedez al fianco di una nota e bellissima influencer, Taylor Mega, già furibonda per il suo – di legame – con il rapper Tony Effe. E sì, perché oramai è tutto un contendersi di ex. Da un lato il rapper di Rozzano che appare sempre più confuso e preso a mettere ordine nella sua vita, dall’altro l’influencer di Cremona che risponde a suon di scaramucce lasciando anche credere che ci sia stato qualcosa con l’artista di MIU MIU (di cui lei ha indossato occhiali e sandali in pieno dissing col marito).

Insomma, mentre tutti indentificavano Garance Authié come sua nuova fidanzata (rapidamente diventata ex), Chiara Ferragni veniva a conoscenza di un flirt che apparterrebbe ormai a diversi mesi fa. Da qui la decisione di praticare un imperdonabile unfollow nei confronti di Taylor Mega, uno sgarbo mica da poco per il mondo social e che racconterebbe molto dell’umore attuale della moglie di Fedez dal quale si starebbe per separare legalmente dopo la rottura di inizio 2024.

Il ritorno di Fedez sui social

Mancava da qualche giorno, probabilmente per prendersi una pausa e per occuparsi della sua salute visto che è stato nuovamente in ospedale, ma il ritorno di Fedez sui social è stato tutt’altro che ordinario. Da un lato perché ha voluto svelare qualcosa di molto personale che lo riguarda (nel carousel di foto lo vediamo con una flebo al braccio) e dall’altro perché ci ha servito su un piatto d’argento l’ennesima provocazione – o risposta – che pare diretta verso la sua ex moglie.

L’artista di Sexy Shop è diventato infatti proprietario di un bellissimo cucciolo di golden retriever, proprio come Paloma, e ha preso a portarlo dappertutto. Il piccolo Silvio – che presto potrebbe conoscere anche Leone e Vittoria – è un’esplosione di gioia e di energia. L’abbiamo visto correre felice insieme al suo padrone, fare i bisogni sul tappeto com’era da tradizione canina in casa Ferragnez e raggiungerlo perfino in sala di registrazione.

Di pace con Chiara Ferragni non se ne parla proprio, anzi. I due coniugi appaiono più distanti che mai e sono pronti per mettere fine al loro matrimonio con una separazione consensuale per la quale Fedez avrebbe già assunto il team di avvocati d’eccezione che ha seguito la causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.