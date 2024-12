Fonte: IPA Taylor Mega

Taylor Mega è una delle influencer italiane più seguite su Instagram. Ai suoi 2,8 milioni di followers racconta la propria vita da sogno e i progetti lavorativi. A contraddistinguerla non solo un fisico scolpito e mindset da imprenditrice, ma anche i numerosi flirt con personaggi conosciuti. Tra questi alcuni nomi del panorama musicale italiano del calibro di Tony Effe, Sfera Ebbasta e Fedez, le cui storie la ragazza ha raccontato sempre con grande trasparenza. Taylor Mega si sarebbe avvicinata, in passato, anche a Flavio Briatore e a una sua compagna d’avventura al Grande Fratello. Ripercorriamo insieme gli amori e flirt dell’influencer sono spesso stati al centro delle pagine più chiacchierate della cronaca rosa.

Taylor Mega, il flirt con Flavio Briatore

La bellezza mozzafiato di Taylor Mega è innegabile e sembra che i suoi profondi occhi blu abbiano colpito diversi cuori, nel corso degli ultimi anni. Tra coloro che avrebbero avuto un flirt con l’influencer anche diversi volti noti, come Flavio Briatore. A svelare i dettagli di questa relazione è stata la stessa imprenditrice digitale, anche se il manager non l’ha mai confermata.

I due si sarebbero frequentati per un breve periodo nel 2018, quando Flavio Briatore si era separato, da poco tempo, da Elisabetta Gregoraci. Secondo Taylor Mega sarebbe stata proprio la conduttrice televisiva calabrese a contribuire alla fine del rapporto amoroso, visto che non avrebbe visto di buon occhio la loro differenza d’età: “Elisabetta è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura, pensi che l’ho incrociata qualche giorno fa in un hotel a Milano e… Diciamo che non mi ha accolta nel migliore dei modi. Anzi, era molto irritata nel vedermi”.

La relazione con Sfera Ebbasta

Tre diversi giovani stelle della musica italiana hanno avuto una storia d’amore o un flirt con Taylor Mega, si tratta di Sfera Ebbasta, Tony Effe e Fedez. Con il primo dei tre la relazione è andata avanti per pochi mesi nel 2018 ma questo rapporto sembra aver lasciato il segno nel cuore dell’influencer, che lo ricorda come un rapporto importante. Da quanto raccontato dalla ragazza, il cantante l’avrebbe corteggiata per circa un anno prima di farla capitolare. Il legame amoroso, però, si sarebbe spezzato a causa di un colpo di testa di Taylor Mega che sarebbe partita improvvisamente per le Maldive, facendo infuriare il fidanzato.

Taylor Mega, Tony Effe e la sorella

Un rapporto molto intenso ha legato Taylor Mega anche a un altro rapper molto amato: Tony Effe. I due sarebbero stati insieme solo qualche mese, ma sembra che l’influencer si sia veramente innamorata di lui e che abbia chiuso la relazione solo per un tradimento subito a inizio 2021. In seguito però, secondo le indiscrezioni, Tony Effe avrebbe avuto un flirt anche con la sorella di Taylor Mega, Jade, e questa liason avrebbe fatto molto infuriare l’imprenditrice digitale.

Fedez, il presunto tradimento ai danni di Chiara Ferragni

Nel 2024 Taylor Mega ha reso noto un altro suo flirt con un rapper molto noto: Fedez. Secondo quanto svelato dall’influencer, infatti, i due si sarebbero frequentati quando lui era ancora sposato con Chiara Ferragni, visto che i due sarebbero stati, in realtà, una coppia aperta: “Corona ha accusato Fedez di aver tradito Chiara con me? In realtà non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. Parlo di un tipo di relazione in cui hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo”.

L’ex moglie del cantante ha prontamente smentito quest’affermazione ma Taylor Mega e Fedez sono stati protagonisti anche di un dissing di coppia contro Tony Effe, che a suo volta avrebbe avuto una liason, mai confermata, con la stessa Chiara Ferragni.

Ospite dell’ultima puntata della stagione 2024 di Belve, Taylor Mega ha parlato con la conduttrice Francesca Fagnani del flirt con il rapper. Incalzata sulla storia ha aperto le braccia rispondendo: “Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri“.

Tutte le donne di Taylor Mega

Negli anni Taylor Mega avrebbe costruito delle relazioni sentimentali anche con delle donne. La prima di tutte, Erica Piamonte, era una sua compagna d’avventura al Grande Fratello, ma poco dopo la fine dell’avventura comune nel loft di Cinecittà, l’imprenditrice digitale si sarebbe invaghita di Giorgia Caldarulo, con cui avrebbe costruito un nuovo rapporto amoroso. Nel 2022 Taylor Mega è stata protagonista anche di un breve flirt anche con Sofia Giaele De Donà, altra ex concorrente del famoso reality show targato Mediaset.