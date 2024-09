Fedez asfalta Tony Effe: “Scrivevi a mia moglie”. Coinvolte Taylor Mega e Chiara Biasi

Fonte: IPA Fedez e Tony Effe

È ufficialmente guerra tra Fedez e Tony Effe. Il rapper di Rozzano non è di certo rimasto in silenzio davanti al dissing del collega e ha risposto per le rime, caricando un freestyle su YouTube. Dove è stata coinvolta anche Taylor Mega, ex fidanzata storica di Tony, che parla in una strofa e appare addirittura nel videoclip. Ma non mancano riferimenti a Chiara Ferragni, Chiara Biasi e Vittoria Ceretti.

La canzone di Fedez contro Tony Effe: cosa è successo

Tutto è cominciato quando Tony Effe ha postato sul suo profilo Instagram il brano scritto per il quinto episodio della nuova stagione di RED BULL 64. Dopo le 64 barre di Rhove, Kid Yugi, Massimo Pericolo e Artie 5ive, il format musicale più famoso di Red Bull ha ospitato l’ex membro della Dark Polo Gang. Che ha scelto di “dedicare” le sue strofe a Fedez, fino a poco tempo fa suo amico.

“Chiara dice che mi adora”, afferma Tony riferendosi chiaramente a Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez con la quale è stato paparazzato la scorsa estate. E poi: “La tua bevanda sa di piscio” (Federico Lucia ha creato una bevanda in collaborazione con Lazza); “Hai chiesto alla mia brutta copia” (Nicky Savage, altro cantante molto simile a Tony con cui Fedez ha duettato in DiCaprio); “Fai beneficenza ma rimani un viscido”.

Non è tardata ad arrivare la replica di Fedez, che ha prontamente scritto il brano L’infanzia difficile di un benestante. Un titolo che equivale ad un attacco nei confronti di Tony Effe, alludendo all’intervista in cui il romano ha raccontato che il padre gli dava “solo” 150 euro a settimana come paghetta.

Tra una strofa e l’altra Fedez ha chiamato in causa anche l’ex moglie, Chiara Ferragni, andando drittissimo: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi / quelli come te io li chiamo infami”. E ha continuato su questa linea con “scrivi di me**a ma bei pettorali”, per poi andare ancora più sul personale con “insulti razziali poi palco con Ghali?”, con tanto di audio in cui Tony Effe dice “ne*ri di mer*a”, riferendosi a Bello Figo.

Poi ha citato Vittoria Ceretti, la top model che per un periodo ha frequentato Tony Effe prima di legarsi a Leonardo DiCaprio: “Hai passato più tempo a farti la ceretta che a farti Vittoria Ceretti”. Nel dissing, farcito di citazioni, è apparsa poi ad un certo punto anche Taylor Mega, ex storica di Tony Effe con cui, a quanto pare, non è finita proprio bene.

E non è mancata una citazione a Chiara Biasi, da tempo amica dell’ex componente della Dark Polo Gang: “Con Chiara Biasi a farti di keta / Parlate di gossip vi fate la piega”. Il finale non è da meno: “Red Bull ti ha messo le ali / Fedez ti ha messo una beom su per il cu*o”.

In poco meno di tre minuti Fedez è riuscito, con indubbio talento, a mettere sul piatto l’ultimo anno di gossip, svelando piccanti retroscena: “Per tre anni ti ho fatto da balia”, ha assicurato.

Dopo che il brano ha fatto il giro della rete è arrivata la risposta di Tony Effe che, a quanto pare, non si è lasciato intimidire da Fedez: “Che imbarazzo”, ha commentato.

Il testo della canzone di Fedez contro Tony Effe

Complimenti alla mamma anche un po’ al Winstrol

Sei proprio carino un tipo da Cioè

Ti arrabbierai a guardare sto video alla fine dirai solo “tipo cioè”

Il crackomane più bello d’Italia

Per tre anni ti ho fatto da balia

Dici che sei la fine del mondo

Ma la predizione è sbagliata (Maya)

Quest’anno era proprio il tuo anno

Ti ingaggerò per il mio compleanno

Ma non so se il pagliaccio ritroverà in tempo il naso rosso che ha perso nel bagno

Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi

Quelli come te io li chiamo infami

Scrivi di merda ma bei pettorali

Insulti razziali poi palco con Ghali?

Mi dai fastidio pure se respiri

Ti metto in tasca fra Napapijri

Prendi la lama con scritto a morte gli infami

Sorridi e fai harakiri

Tony Tony mi fai i dispetti

Mmmmm che ca**o ti aspetti

hai passato più tempo a farti la ceretta che a farti Vittoria Ceretti

Tony non scappare dimmi dove sei

Vuoi mettere i tuoi contro i mei?

Se tu fai il cecchino sono Donald Trump

Se lo faccio io sei JFK

Aspetta un secondo Fedez ricarica

Ti ho fatto la bua ti metto l’arnica

Sei finto fuori e marcio dentro come i tuoi denti in ceramica

Ti fai di coca non sei affamato

A me l’appetito è appena tornato

Sei troppo figo sei palestrato

Ma quando parli sei luca giurato

Ti immagino ora che sei un pelo affranto

Se tu sei di strada io sono alto

Vieni sotto casa ti metto lo smalto

Ti ho preso dei fiori che sanno di asfalto

con Chiara Biasi a farti di k*ta

Parlate di gossip vi fate la piega

Le hai raccontato chi ti manteneva

“Eri tu la mia bitch”

Non Taylor Mega

Io vengo dalla merda true story

Tu giochi a fare il gangsta Toy Story

20089 come Glory

Frate Sei Hasbulla non sei Vettori

Ma davvero hai citato i soldi che hai in banca

Non mi aspettavo che fossi Petrarca

Frate io ti compro, ti metto palestra così passi la vita a fare la panca

Sei quello famoso per una borsetta

Sono tuo padre ti do la paghetta

Una storia di strada davvero intrigante

L’infanzia difficile di un benestante

Andavi a calcetto insieme a Damante

Nel ruolo di infame non di attaccante

Il sono il re tu nemmeno il fante

dev’essere frustante….

gang di personal trainer

all’appello ve ne manca uno

Ha chiamato gli amici per farmi la festa

Ma poi sotto casa non c’era nessuno

In fondo mi fai tenerezza sei un ragazzino insicuro

Red Bull ti ha messo le ali Fedez ti ha messo una Boem su per il c*lo

Perché Fedez e Tony Effe hanno litigato

Fedez e Tony Effe sono stati amici fino a qualche tempo fa. Poi, qualcosa si è rotto, tanto che Tony ha pubblicamente rivelato di aver rifiutato un feautiring con il collega. C’è chi dice che Fedez abbia fatto apprezzamenti non graditi a Taylor Mega, ex di Tony Effe, e chi sostiene ci sia stato del tenero tra Tony Effe – oggi insieme a Giulia De Lellis – e Chiara Ferragni.