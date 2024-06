Fonte: IPA Chiara Ferragni

Le questioni giudiziarie di Chiara Ferragni sono di colpo sparite dalla cronaca. Facile pensare come possano tornare centrali a fronte di aggiornamenti consistenti dalle aule di tribunale. Ciò resta è oggi il gossip legato ai Ferragnez, con i due ex che si colpiscono a suon di foto e video virali.

Di colpo, quasi dal nulla, si è iniziato a parlare insistentemente di Chiara Ferragni e Tony Effe. I riferimenti social nelle storie della celebre influencer e imprenditrice hanno scatenato la reazione di Taylor Mega su Instagram, ma soprattutto la curiosità dei fan. Ecco le ultime sul caso del giorno, con le foto finite in prima pagina su Chi.

Guerra tra ex sui social

Neanche il tempo di delineare i dettagli del divorzio che Chiara Ferragni e Fedez si sono già impegnati in nuove relazioni? Pare proprio di sì. Si ha una certa sensazione di déjà vu, a dire il vero, ricordando quanto accaduto tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Tutto lascia pensare che la crisi fosse in atto da molto tempo. Magari quella avviata sul palco del Festival di Sanremo non è mai terminata, chi può dirlo. Fatto sta che voltare pagina nel giro di pochi mesi pare essere risultato alquanto facile. Il tutto sotto l’occhio attento dei fotografi e non solo.

Ci hanno pensato infatti anche i diretti interessati a dare in pasto ai social la propria vita privata. Fedez ha pubblicato con Emis Killa Sexy Shop, brano che fa riferimento alla sua storia con la madre dei suoi figli. Al tempo stesso ha anche riscritto il testo di Cigno Nero, e su Twitch ha anticipato a tutti la nuova strofa dedicata alla Ferragni. Quest’ultima si è “vendicata” con dei riferimenti provocatori online, come ad esempio la foto al fianco del busto di Napoleone.

Chiara Ferragni e Tony Effe

Punzecchiate a parte, però, sembra proprio che i due si siano detti addio una volta per tutte, individuando subito la prossima relazione.

Lei è stata paparazzata a cena con Tony Effe. Questi è stato in passato in buoni rapporti con Fedez ma sembra che tutto sia ormai finito. Come in una sceneggiatura (mal) scritta, due mesi fa l’ex giudice di X-Factor ha smesso di seguire il collega sui social. Il motivo? Secondo Parpiglia ci sarebbero stati dei messaggi scambiati con Taylor Mega.

Al tempo stesso Tony Effe ha spiegato d’aver rifiutato una collaborazione, il che ha dato il via a un botta e risposta social tra i due. E ora? Chiara Ferragni al fianco dell’ex amico dell’ex marito. Se non è questo materiale da soap, cos’altro?

Nessuna foto in cui i due sembrano particolarmente intimi, certo, ma questa cena tra amici potrebbe nascondere un inizio di frequentazione. Di certo, se tutto fosse confermato, diverrebbe estremamente chiaro quello che è il tipo d’uomo che piace alla Ferragni.

Fedez e Garance Authié

Fedez sta seguendo un percorso di rinascita ben preciso nel post Chiara Ferragni. Ha voglia di ritrovare il suo pubblico, tornando alle origini. È cambiato un po’ il suo vocabolario social e vanta oggi un atteggiamento che mira a renderlo più vicino ai giovani.

Dai due brani dedicati all’ex allo scherzo a Matteo Salvini, al ritorno ben pubblicizzato a Rozzano all’addio (forza o meno che sia) a X Factor. Ne ha di sassolini da togliersi dalle scarpe, in riferimento a Chiara, alla sua famiglia e alla sua cerchia di amici e collaboratori. Materiale per numerose canzoni all’orizzonte, dunque.

Nel frattempo, sul fronte sentimentale, risponde all’affaire Tony Effe con una prolungata frequentazione con Garance Authié. Il settimanale Chi dedica anche a loro spazio in copertina e sottolinea: “Il rapper sembra fare sul serio con la giovane modella francese Garance Authié”. I due hanno trascorso insieme svariati giorni a Milano e sono risultati inseparabili, giorno e notte.