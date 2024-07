Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono la coppia dell’estate: le foto dalle loro vacanze

Fonte: IPA Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Estate all’insegna dell’amore per Leonardo DiCaprio. Il divo americano sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia della fidanzata Vittoria Ceretti, e ha scelto come destinazione proprio l’Italia. Dopo qualche ora a Portofino, i due sono approdati in Costiera e sembrano più affiatati che mai.

L’estate d’amore di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Leonardo DiCaprio sembra deciso a fare sul serio con la modella Vittoria Ceretti. I due fanno coppia ormai da un anno, e sembra evidente che tra loro ci sia molto più di un semplice flirt: il divo americano e l’indossatrice italiana stanno infatti trascorrendo insieme le vacanze, e hanno scelto le spiagge del Belpaese per godersi qualche giornata di relax.

Leonardo è arrivato nel Mediterraneo a bordo del suo yacht, portando con sé anche alcuni amici: tra loro, l’interprete di Spider Man Tobey Maguire e il musicista Lukas Haas. Dopo una breve sosta a Portofino, il gruppo ha proseguito verso Sud, in direzione della Costiera Amalfitana: Capri, Positano e Nerano hanno ospitato DiCaprio e Vittoria, che si sono concessi anche un pranzo presso il celebre ristorante Lo Scoglio, a Marina del Cantone e all’ Aurora, sull’Isola Azzurra.

Un video condiviso dal magazine Chi, invece, ritrae la coppia a cena. Leo e Vittoria sono a tavola insieme ad alcuni amici: il divo chiacchiera con i presenti, la modella invece si diverte con il cellulare. Tra una portata e l’altra, la Ceretti decide di concedersi un selfie con la sua dolce metà, che come suo solito indossa occhiali da sole e cappellino da baseball per nascondersi da occhi indiscreti.

I fan, tuttavia, sembrano essere divisi: qualcuno, in virtù della tempestosa vita sentimentale dell’attore, fa fatica a credere in una relazione duratura. Molti, inoltre, sottolineano la grande differenza d’età: 26 anni per lei e quasi 50 per lui. Non mancano, tuttavia, i sostenitori della coppia: che sia propria Vittoria Ceretti la fortunata in grado di far capitolare lo scapolo d’oro di Hollywood?

La storia d’amore tra Vittoria e Leonardo

I primi scatti che ritraggono i due insieme risalgono ad un anno fa, quando Vittoria e Leonardo decisero di concedersi un gelato per le vie di Santa Barbara. Poche settimane dopo, arrivarono altre immagini che non lasciavano spazio a dubbi: la modella e l’attore si scambiavano bollenti effusioni in un party ad Ibiza. Da allora, la coppia ha proseguito la frequentazione, mostrandosi a Parigi lo scorso autunno e ad un concerto dei Rolling Stones a maggio. Si è addirittura parlato di matrimonio qualche settimana fa, quando sull’anulare della top model è spuntato un misterioso anello di fidanzamento.

Dai diretti interessati, tuttavia, non è mai arrivato nessun commento in merito alla relazione. Le uniche informazioni provengono da fonti vicine al divo di Titanic, che in più occasioni hanno sottolineato come l’indossatrice bresciana potrebbe essere la donna della sua vita: “Trascorrono molto tempo insieme e stanno portando la loro relazione ad un altro livello” avevano fatto sapere alcuni insider senza sbilanciarsi troppo. Insomma, appare piuttosto difficile fare delle previsioni, anche considerando l’agenda professionale molto fitta per entrambi: tra sfilate ed impegni sul set, non è semplice ritagliarsi qualche momento romantico. Ma, al momento, i due sembrano riuscirci alla grande.