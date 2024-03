Fonte: IPA Vittoria Ceretti, 10 look che hanno fatto storia (e tendenza)

Se c’è uno scapolo d’oro a Hollywood, il titolo è conquistato da Leonardo DiCaprio. Del resto, è suo di diritto: 49 anni, tanti flirt, molte storie d’amore, ma mai un anello al dito. Le cose, però, potrebbero ben presto cambiare, perché, secondo un rumor dall’America, Vittoria Ceretti sarebbe stata avvistata con un anello. Ma procediamo con ordine.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, voci di fidanzamento

Ormai la storia d’amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti procede a gonfie vele. La coppia è spesso insieme, sebbene cerchino di proteggere la propria privacy e intimità. Stando a quanto riportato da Page Six, i due sono stati sorpresi al ristorante messicano Yuca’s a Los Angeles martedì 26 marzo. Non sono però i look a colpire – molto casual, come si confà alle star hollywoodiane – bensì all’anello nella mano sinistra della Ceretti.

Al di là delle voci di fidanzamento, che non sono ovviamente confermate, la coppia è apparsa assolutamente affiatata. La Ceretti ha avvolto il braccio attorno alle spalle di DiCaprio, e lui le è stato vicino per tutto il tempo. Una coppia di “fidanzatini” vecchio stile, insomma. Il legame non è recente, perché è dall’estate del 2023 che si mormora di una liaison tra l’attore e la modella italiana. Che sembrerebbe aver conquistato lo scapolo d’oro di Hollywood.

La storia d’amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Lei, 25 anni, modella, italiana, bellissima. Lui, uno degli ultimi attori della “Vecchia Hollywood”, che ha raccolto il testimone dei più grandi, dei miti del cinema. Una coppia da cliché, forse, ma questa volta il bel Leo sembra fare sul serio. Forse perché è arrivata anche per lui quell’età in cui si tirano un po’ le somme, e si inizia a pensare al proprio futuro in modo diverso, forse più sentimentale. Sin da quando sono stati avvistati insieme per la prima volta, in molti hanno scommesso che non sarebbe durata. Eppure, mesi dopo, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti hanno continuato a frequentarsi, e hanno persino trascorso del tempo con le rispettive famiglie. A dimostrazione di quanto siano serie le intenzioni.

“Hanno trascorso un bel po’ di tempo insieme negli ultimi mesi e si divertono a conoscersi a un livello più profondo”, aveva rivelato un insider. Al momento, non c’è nessuna conferma (o smentita) riguardo alla notizia del fidanzamento. Dunque, è proprio la Ceretti la donna destinata a far capitolare l’attore, come si suol dire? C’è da dire che la modella non è abituata a portare anelli al dito. E stiamo parlando pur sempre di un diamante, non di un anello qualsiasi.

La prima “dichiarazione significativa” dell’impegno di DiCaprio, in ogni caso, è arrivata a gennaio 2024, quando è partito insieme alla Ceretti con il resto della famiglia (mamma, migliore amico, nipotina e figlioccia). Una sorta di vacanza italian style, dove nessuno viene lasciato indietro. Le foto, scattate all’aeroporto di Los Angeles, hanno mostrato l’allegra combriccola di buonumore. E ora sembra proprio che le campane a nozze stiano per arrivare. Chissà. Non è detta l’ultima parola, ovviamente. Ma un po’ ci speriamo: nessuno scapolo è “per sempre”, ma un diamante evidentemente sì.