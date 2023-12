Leonardo DiCaprio punta alla sorella di Kate Moss: storia finita con Vittoria Ceretti

Tra gli obbiettivi di Leonardo DiCaprio, probabilmente, c’è quello di innamorarsi di qualsiasi bella donna si aggiri per i dintorni di Hollywood. L’attore premio Oscar vanta una lista di flirt più lunga della lista dei film di cui è stato protagonista, e sono tanti. L’ultimo nome aggiuntosi è Lottie Moss, la sorella minore della famosa top model.

Leonardo DiCapio e Vittoria Ceretti: l’idillio è già finito

Con un filo di nazionalistico orgoglio eravamo fieri di sapere che ad aver conquistato il divo di Hollywood era stata un’italiana. Ultimamente, dicevano fonti a lui vicine, Leonardo DiCaprio non aveva occhi che per Vittoria Ceretti, giovane modella bresciana.

Alla festa per i 39 anni dell’attore, Vittoria Ceretti era stata l’unica con la quale Leo aveva ballato, la sola a cui aveva rivolto le sue attenzioni. I due si erano conosciuti al Festival di Cannes e si era frequentati – più o meno segretamente – per tutta l’estate. Nonostante le testate di gossip affermassero che Leo stesse corteggiando la collega modella Gigi Hadid (lei in realtà è ben concentrata su Bradley Cooper).

Adesso, però, l’idillio tra il divo rubacuori e l’affascinante modella 25enne sembra giunto al capolinea. Forse perché per lei si avvicina il compleanno- dicono alcuni – e la cronaca rosa ci insegna che DiCaprio non ha mai frequentato nessuna donna che avesse superato i 26 anni.

Adesso Leonardo punta a Lottie Moss

Ma se un quarto di secolo è il limite massimo, anche la nuova fiamma di DiCaprio non avrà vita lunga. L’attore è stato avvistato la scorsa notte ospite di una festa londinese in compagnia di Lottie, sorella minore 25enne della ben più famosa Kate Moss. Una specie di ritorno di fiamma, perché la top model e l’attore erano stati insieme negli Anni ’90.

L’attore e la più giovane delle Moss hanno fatto le ore piccole, rimanendo a scherzare e chiacchierare fino alla chiusura, per poi lasciare il locale assieme. Il tabloid The Sun scrive: “Nonostante fossero un gruppo numeroso, sembrava che avessero occhi solo l’uno per l’altro. Ridevano, scherzavano e bevevano drink insieme e si divertivano davvero tanto”.

Leonardo DiCaprio e la maledizione dei 26 anni

Tutto molto avvincente, ma, forse, la storia con Lottie Moss ha le ore contante. La modella sorella d’arte compirà 26 anni a gennaio, dato anagrafico non ben visto da Leonardo DiCaprio, che non ha mai avuto una fidanzata maggiore di 25 anni.

Il suo più grande amore Gisele Bündchen, con cui l’attore è stato insieme dal 1999 al 2004, è stata lasciata al compimento dei 23 anni. La top model Bar Rafaeli ha potuto compiere 25 anni prima di essere messa alla porta, mentre non ha fatto in tempo a spegnare 24 candeline l’attrice Blake Lively.

22 anni aveva l’angelo di Victoria’s Secret Erin Heatherton, uno in meno la modella Toni Garnn. È stato poi il turno della 25enne Kelly Rohrbach e, in seguito, della 24enne Nina Agdal. Camila Morrone ha iniziato a frequentare Leonardo appena 20enne ed è stata fatalmente lasciata al compleanno dei 25.