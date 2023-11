Leonardo DiCaprio, la festa per i 49 anni conferma l’amore con Vittoria Ceretti

È l’ultimo anno da quarantenne per Leonardo Di Caprio che lo scorso 11 novembre ha spento ben 49 candeline. E lo ha fatto in grande stile, come solo chi ha interpretato il grande Gatsby potrebbe. La festa per il compleanno del divo di Hollywood è stata grandiosa, esagerata e, soprattutto, segretissima. Nessuna foto, nessun post sui social. Ma le indiscrezioni rivelano una certa attenzione alla nuova fidanzata italiana.

Leonardo DiCaprio, Vittoria è la sorpresa più bella

L’eterno ragazzino di Hollywood, il ciuffo biondo dal sorriso angelico che ci ha fatto sognare in Titanic, è ormai un uomo fatto e finito. Manca un passo al mezzo secolo per Leonardo DiCaprio, che ha festeggiato le 49 primavere con una festa in grande, grandissimo, stile. Un’enorme villa a Beverly Hills tutta per lui e una ciurma di star a cantare con lui.

Il party è stato segretissimo, per volere dello stesso festeggiato che ha fatto lasciare i telefoni all’ingresso a tutti i propri ospiti. Ma gli infiltrati dei tabloid Tmz e People sono riusciti a far trapelare qualche scoop e anche un divertente video della serata. I festeggiamenti sono andati avanti fino alle 4 del mattino, mentre tutti ballavano e cantavano come matti.

E per “tutti” si intende nientepopodimeno che invitati del calibro di Beyoncé e Jay-Z, Lady Gaga, l’ex Spiderman Tobey Maguire, il rapper Snoop Dogg, la rockstar Axl Rose e, fresca di gran Gala, anche la splendida Salma Hayek. Amici di tutto rispetto, pare però (raccontano fonti di People) che Leonardo avesse occhi solo e soltanto per una giovane italiana.

Il divo avrebbe infatti trascorso l’intera festa abbracciato a Vittoria Ceretti, la modella 25enne di origini bresciane, al suo fianco da qualche mese. I due, per eludere i paparazzi non sono arrivati al party assieme, ma una volta dentro non si sono separati neppure un attimo. E, se ne può stare certi, avranno organizzato anche un after party tête-à-tête.

Leonardo DiCaprio, stavolta è quella giusta?

Tutta lascia ben sperare ma conosciamo bene l’animo da Casanova di Leonardo DiCaprio che di fidanzate modelle ne ha collezionate tantissime e tutte bellissime, dalla più nota Gisele Bündchen alla giovane promessa Gigi Hadid. Di solito, il divo lascia le consorti una volta compiuti i 26 anni e Vittoria Ceretti di anni ne ha 25, le resta dunque circa un annetto per convincere il bel attore a cambiare le proprie abitudini.

D’altronde, gli amici affermano che Vittoria sia quella “giusta” e che possegga “tutte le qualità che Leonardo cerca in una donna”. I due di sono conosciuti per la prima volta lo scorso maggio, in occasione del Festival di Cannes, dove Vittoria arrivò fresca di divorzio dal dj Matteo Millari. L’amore è sbocciato in estate, tra roventi baci in discoteca a Ibiza e appassionati pomeriggi trascorsi a bordo dello yatch dell’attore alle isole Baleari.

Avevamo sperato fosse la talentuosa e mediterranea attrice Simona Tabasco, molto apprezzata all’estero, a conquistare lo scapolo d’oro del cinema, ma anche Vittoria Ceretti è un’ottima candidata per solleticare l’ego di noi italiani, nella convinzione che solo una donna made in Italy potrebbe essere in grado di far mettere radici allo sfuggente DiCaprio.