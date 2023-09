Vittoria Ceretti, la “fidanzata” di DiCaprio seduce da Fendi alla Milano Fashion Week

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Vittoria Ceretti, la bellissima ed italianissima top model, nota anche come la presunta “fidanzata” di Leonardo DiCaprio, ha catturato l’attenzione di tutti mentre sfilava per Fendi. La Milano Fashion Week inizia con un mix di eleganza e sensualità che Vittoria porta in passerella. La modella calca il catwalk della nota casa di moda italiana con uno sguardo ammiccante che ruba l’attenzione degli inviati.

Vittoria Ceretti, incanta tutti da Fendi

La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata e abbiamo già nel “libro dei ricordi” un’iconica apparizione da Fendi. Stiamo parlando di Vittoria Ceretti. La famosa top model, nota anche per il recente flirt con di Leonardo DiCaprio, ha catturato l’attenzione di tutti mentre sfilava per il marchio.

Vittoria Ceretti è da tempo una delle modelle più ammirate nel mondo della moda, ma la sua performance per Fendi alla Milano Fashion Week è stata semplicemente magistrale. Indossando abiti della collezione che evocano un’eleganza intramontabile, la giovane star ha dimostrato ancora una volta di essere una vera icona di stile.

La scelta di colori tenui e la leggerezza dei materiali hanno accentuato la sua bellezza naturale, creando un equilibrio perfetto tra sofisticazione e freschezza. Eccola infatti che con uno sguardo ammiccante e una grazia innata calca la passerella di Fendi con la sicurezza che la contraddistingue.

La sfilata: linee pulite e materiali leggeri

Fendi ha regalato al pubblico della Milano Fashion Week una collezione che trasmette un’eleganza raffinata ma allo stesso tempo fresca, perfetta per la stagione estiva. I colori tenui e freddi utilizzati ricordano il contrasto tra la sabbia dorata e il mare cristallino. Questa scelta cromatica ha conferito alla sfilata una sensazione di leggerezza e serenità, come una giornata estiva trascorsa al mare.

La collezione di Fendi ha impresso il suo marchio con linee pulite e impeccabili, creando un look sofisticato e contemporaneo. Gli abiti a pannelli, come gli spolverini leggiadri, hanno conferito un tocco di dinamismo alla sfilata, mentre i materiali freschi e leggeri hanno reso gli abiti un piacere da indossare nelle calde giornate estive. Gli abiti sembravano quasi fluttuare mentre le modelle sfilavano lungo la passerella, creando un’atmosfera eterea e affascinante.

Ceretti – DiCaprio: un excursus storico

Leonardo DiCaprio è noto per le sue relazioni con top model, e Vittoria Ceretti non fa eccezione. L’attore premio Oscar sembra avere una predilezione per le donne che lavorano nell’ambito della moda.

Il primo avvistamento pubblico di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme in atteggiamenti confidenziali è avvenuto il 9 agosto, in una discoteca di Ibiza, a Playa d’en Bossa, all’interno del club per VIP Hi. I paparazzi hanno catturato il momento in cui i due si scambiavano un bacio appassionato, alimentando le voci sulla loro relazione.

Ma la storia tra Leo e Vittoria sembra essere iniziata già nel mese di maggio, al festival di Cannes. È stato in questo prestigioso contesto che i due sembrano essersi incontrati per la prima volta, scatenando un’autentica scintilla tra loro. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia, la passione è sbocciata rapidamente, e la top model italiana avrebbe deciso di chiudere il capitolo con il suo ex marito, il dj Matteo Milleri, con cui era sposata da tre anni, per seguire il suo cuore verso il divo hollywoodiano.

La coppia ha trascorso momenti romantici insieme, come quando sono stati fotografati mentre condividevano un gelato a Santa Barbara, in California. Le vacanze su uno yacht alle Baleari hanno poi aggiunto un ulteriore capitolo a questa storia d’amore. Si vocifera che entrambi si adorino e che sia solo una questione di tempo prima di vederli comparire insieme in un’occasione ufficiale.