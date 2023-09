Tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti è amore: il bacio conferma

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono una coppia. Lo testimonia un video dei due ad Ibiza in cui l’attore e la modella italiana si scambiano baci bollenti. Insomma, dopo tanti flirt presunti e smentiti dalle dirette interessate di turno, questa volta il divo di ‘Titanic’ sembra davvero aver ritrovato la serenità accanto ad una nuova compagna.

Leonardo e Vittoria, i baci ad Ibiza

Solo qualche settimana fa Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti erano stati immortalati insieme a passeggio per le strade di Santa Barbara, e in molti avevano ipotizzato che ci fosse un flirt in corso tra i due. Tuttavia gli scatti, piuttosto casti, si prestavano a molteplici interpretazioni, e il dubbio che la bella modella potesse solo essere un’amica per l’attore premio Oscar era sorto anche a noi. Invece, alla luce di un recente video pubblicato dal magazine PageSix, non sembrano più esserci dubbi sulla natura del rapporto tra la top model e il bel divo americano: Leo e Vittoria sono una coppia.

Fonte: Getty Images

Il filmato in questione mostra infatti i due piccioncini intenti a scambiarsi baci ed effusioni nel corso di una festa sull’isola spagnola. Labbra contro labbra, DiCaprio e la sua nuova fiamma non potevano certo passare inosservati: lui con immancabile berretto nero e semplice t-shirt, lei a dir poco ‘sfavillante’ in un top di paillettes. Tra carezze, effusioni e balli scatenati la neo-coppia è parsa divertirsi molto, e le premesse per una relazione di lunga durata sembrano esserci tutte. O almeno si spera.

Gli ultimi (presunti) flirt di Leo

Nell’ultimo anno si sono rincorse molte voci sulla vita sentimentale di DiCaprio, single dal 2022 dopo la lunga relazione con Camila Morrone. All’interprete di ‘The Departed’ era stato affibbiato prima un flirt con la modella 19enne Victoria Lamas, poi con la top model Gigi Hadid, che, pur avendolo frequentato per qualche mese, ha voltato recentemente pagina con un noto videomaker.

In estate, invece, era stata l’indossatrice Neelam Gill a smentire la presunta relazione con Leo, spiegando di essere in realtà impegnata con un suo caro amico. Il diretto interessato, come suo solito, non si è mai pronunciato a riguardo, ma nel caso di Vittoria Ceretti le immagini sembrano parlare da sole.

Chi è Vittoria Ceretti

La nuova fidanzata di DiCaprio non è certo una sconosciuta: la 25enne Vittoria Ceretti è infatti una delle top model più apprezzate del panorama mondiale, richiestissima dai brand di alta moda come Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Balenciaga, Givenchy, Louis Vuitton. Capelli scuri e magnetici occhi verdi, la ragazza è nata a Brescia, e sfila sin da quando era solo un’adolescente. Oltre che per gli shooting e le presenze in passerella, il pubblico italiano potrebbe ricordarla accanto ad Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo 2021.

Pur essendo giovanissima, Vittoria Ceretti ha già un matrimonio naufragato alle sue spalle: la top model è stata infatti sposata con il dj e visual artist Matteo Milleri, mentre in precedenza aveva avuto una relazione con il rapper Toni Effe, membro della Dark Polo Gang.