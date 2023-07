Leonardo DiCaprio e Neelam Gill stanno insieme? La verità della modella

Dopo mesi come protagonista (suo malgrado) della cronaca rosa, Neelam Gill è interventua in merito al presunto flirt con Leonardo DiCaprio. La modella britannica, che proprio recentemente è stata avvistata in compagnia dell’attore premio Oscar in Sardegna, ha voluto dare la sua versione dei fatti su Instagram. Avrà confermato o smentito la liaison con il celebre divo di ‘Titanic’?

Neelam Gill e il flirt con Di Caprio

Il nome di Neelam Gill, bellissima modella britannica di origine indiana, è stato accostato a quello dell’attore Leonardo DiCaprio per la prima volta lo scorso giugno. Complici una serie di scatti su uno yacht in Sardegna, i pettegolezzi in merito ad una presunta relazione tra i due sono tornati alla ribalta con insistenza negli scorsi giorni, giungendo fino alle orecchie dei diretti interessati. Ma se il divo – come suo solito – non si è espresso, l’indossatrice ha voluto spiegare una volta per tutte come stanno realmente le cose.

Nulla da fare per chi aveva sperato che il fascino esotico e i capelli corvini della modella avessero fatto capitolare il divo dagli occhi di ghiaccio: Neelam non è sentimentalmente legata a Leo, e il motivo per cui i due sono stati spesso avvistati insieme ha ben poco di romantico. O almeno, non in modo diretto.

Lo ha spiegato l’indossatrice con un post sui social piuttosto chiaro: “Solo per chiarire eventuali voci, non sono la ‘nuova fiamma’ di Leonardo DiCaprio” ha scritto, aggiungendo poi “in effetti, ho una relazione con un suo buon amico, da molti mesi ormai. L’unico motivo per cui siamo stati fotografati nello stesso posto è perché sono stata lì con il mio compagno”. Infine, la Gill si è lasciata andare ad un appello: “Spero che questo chiarisca tutte le false storie”.

Leonardo, lo scapolo d’oro

Attore dal talento indiscutibile, Leonardo DiCaprio fa spesso parlare di sé anche per l’innegabile passione per le donne, solitamente giovanissime e modelle di professione. Dopo le lunghe relazioni con Gisele Bundchen e Bar Rafaeli negli anni 2000, l’attore ha collezionato una lunga serie di flirt (molti mai confermati), anche con volti celebri come Rihanna e Blake Lively.

Il protagonista di ‘Inception’ sembrava aver ritrovato la serenità accanto a Camila Morrone, incontrata nel 2018, ma la relazione è naufragata dopo 4 anni nel 2022. Da quando DiCaprio è tornato single, gli obiettivi dei paparazzi non sembrano volergli dare tregua, anche se lui non sembra scomporsi troppo. E dopo la smentita di Neelam Gill gli esperti di gossip hanno spostato il loro interesse verso un’altra papbile indiziata. Secondo i ben informati, infatti, il cuore di Leo al momento batterebbe per una celebre diva delle passerelle.

La fortunata in questione, secondo il magazine People, sarebbe la 28enne Gigi Hadid: “Si stanno frequentando. Forse non in modo esclusivo, ma si stanno conoscendo. E’ evidente: appena Leo si presenta ad un party, poco dopo arriva anche Gigi” ha rivelato una fonte al tabloid. Considerando il proverbiale riserbo dell’interprete di ‘The Departed’ arriverà difficilmente una conferma. E pensare che sul red carpet sarebbero davvero una gioia per gli occhi…