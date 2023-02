Leo DiCaprio ci ricasca: la verità sul nuovo flirt con una modella di 19 anni

Fonte: ANSA Leonardo DiCaprio ha un nuovo amore di 19 anni?

Leonardo DiCaprio è una delle star più amate di Hollywood. Perché oltre a essere un attore di grandissimo talento, è anche un uomo dal fascino innegabile e molto impegnato dal punto di vista ambientale. La sua vita privata viene sempre tenuta sotto stretta osservazione: che siano flirt, voci o veri e propri legami, ogni donna vista accanto a Leo viene studiata dalla stampa e non. Da ultima una modella di 19 anni. Leonardo DiCaprio ci è ricascato? Ecco come stanno le cose.

Leonardo DiCaprio, ha una nuova fiamma? Come stanno le cose con la modella di 19 anni

L’ultima in ordine di tempo era stata la modella Victoria Lamas, bellissima e di appena 23 anni, ma ora si parla già di una nuova fiamma a far battere il cuore di Leonardo DiCaprio. Si tratterebbe di Eden Polani, 19 anni, capelli color miele e sguardo intenso e cristallino. Le voci su di loro sono iniziate a circolare dopo che sono stati visti seduti vicini alla festa di Ebony Riley e, come succede spesso a una star del calibro di Leonardo DiCaprio, si è supposto subito che tra i due ci fosse qualcosa di tenero.

Ma a smentire ogni possibile accenno a una love story sono state diverse fonti. A Page Six un addetto ai lavori ha detto sulla presunta relazione: “Non c’è niente di vero in questo. Era seduto accanto a Polani a una festa di musica, insieme a molte altre persone”. La stessa persona avrebbe aggiunto: “È semplicemente sciocco. Leo chiaramente non può uscire con ogni singola persona con cui è in una stanza”.

I due sono stati visti nella stessa festa durante il fine settimana dei Grammy Awards, ma a quanto pare non ci sarebbe nulla di tenero tra di loro. A ribadirlo anche People, al magazine americano una fonte ha spiegato: “Leo ed Eden erano seduti l’uno accanto all’altro alla festa e stavano insieme nello stesso gruppo… Solo perché Leo potrebbe parlare o sedersi con una ragazza non significa sta uscendo con lei“.

Quindi, a quanto pare, non si tratta dell’inizio di una nuova storia d’amore. E c’è da dire che di relazioni all’attore, dopo la fine del legame con Camila Morrone, ne sono state attribuite diverse. A partire da Gigi Hadid e per arivare a Victoria Lamas.

Fino a Eden Polani, classe 2003, il cui profilo Instagram al momento non è pervenuto: a quanto pare, però, fino a qualche giorno fa c’era e contava circa 200mila follower.

Leonadro DiCaprio, perché si parla tanto dei 25 anni delle sue fidanzate

Dopo che la relazione tra Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone si è conclusa a un mese dal 25esimo compleanno di lei, gli utenti hanno iniziato a evidenziare come le fidanzate dell’attore non superino mai quell’età. Ad esempio il legame con Bar Rafaeli è durato cinque anni, a partire dai 20 di lei: conti alla mano si nota che è terminato alla fatidica soglia dei 25 anni. Oppure la relazione con Gisele Bündchen, con cui si è lasciato quando lei ne aveva 23.

La predilizione di Leo per compagne più giovani, poi, spiega i commenti degli utenti sui social che hanno scherzato sulla differenza di età con la presunta nuova fiamma dell’attore.

Ma a quanto pare possono “dormire sonni tranquilli”, infatti il cuore di Leo è ancora libero almeno per quanto riguarda l’ipotesi di una relazione con Eden Polani.