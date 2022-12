Victoria Lamas, la nuova (presunta) fiamma di DiCaprio ha un papà molto famoso

Leonardo DiCaprio, basta pronunciare il suo nome per infiammare il gossip. Il divo di Hollywood è sempre sulla bocca di tutti per via delle sue relazioni (o presunte tali) con donne bellissime e in genere molto più giovani di lui. Dopo aver concluso la relazione con Camila Morrone si era parlato del flirt con la modella ucraina Maria Beregova, salvo poi diventare protagonista di una liaison con la splendida Gigi Hadid. Tutte voci di corridoio s’intende, alle quali adesso se ne aggiunge una nuova di zecca: l’attore starebbe frequentando la bellissima modella Victoria Lamas. Il cognome vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, il suo papà è davvero molto famoso…

Leonardo DiCaprio e il chiacchierato flirt con Victoria Lamas

La vita sentimentale di Leonardo DiCaprio è talmente intensa da essere diventata ormai quasi una barzelletta. Impazza il tormentone della “maledizione dei 25 anni”, secondo il quale – per delle coincidenze che hanno un che di in credibile – l’attore frequenta sempre donne più giovani di lui, salvo poi lasciarle non appena raggiungono la fatidica età. Dopo la fine della relazione con Camila Morrone che ha resistito per un bel po’, sembrava che la “maledizione” si fosse finalmente interrotta con Gigi Hadid, che DiCaprio avrebbe frequentato praticamente subito dopo esser tornato single (e che di anni ne ha 27).

Ma adesso siamo punto e a capo, almeno a quanto si vocifera. Il divo di Hollywood ultimamente è stato paparazzato in più occasioni al fianco della bellissima Victoria Lamas, giovane modella di appena 23 anni che potrebbe aver già conquistato il suo cuore. Viso d’angelo, fisico perfetto e lunghi capelli castani, Victoria è pura bellezza ma anche molto altro: stando ai suoi account social, non solo posa come modella di intimo ma è attrice, si diletta nella pittura e sarebbe anche in attività come agente immobiliare.

DiCaprio e Victoria, le parole del “suocero” Lorenzo Lamas

Nessuna conferma è giunta da parte dei diretti interessati, ma a rilasciare una dichiarazione è stato il papà di Victoria, uno degli uomini più famosi e desiderati degli anni Ottanta: Lorenzo Lamas. L’attore e produttore californiano non ha negato che la figlia Victoria abbia un certo interesse “speciale” per Leonardo DiCaprio, tuttavia non ha dato per certo che qualcosa di reale e solido possa nascere tra i due.

“So che le piace molto – ha dichiarato al New York Post -. Penso che si siano conosciuti il ​​mese scorso. Non sono sicuro delle circostanze, ma è quello che mi ha detto”. Poi ha aggiunto qualche consiglio paterno, inevitabile con una figlia così giovane: “Le ho detto di trattare la relazione come una vacanza: goditela il più possibile finché dura. E se dura più di una tipica vacanza, fantastico. Ma se no, allora proteggi il tuo cuore. Perché sei molto giovane”.

Lorenzo Lamas, amato sex symbol degli anni Ottanta e Novanta

Bellezza e talento sono due eredità che la splendida Victoria Lamas ha ereditato dai genitori, la modella di Playboy e attrice Shauna Sand e lui, l’iconico Lorenzo Lamas che negli anni Ottanta si è guadagnato un posto d’onore tra i più amati sex symbol dell’epoca. Non che adesso all’età di 64 anni sia da meno.

Dopo l’esordio nel musical Grease con John Travolta, la sua è stata una carriera costellata di successi. Tanti i ruoli al cinema, ma la vera consacrazione è arrivata dapprima con le nove stagioni della soap opera Falcon Crest in cui ha interpretato Lance Cumson, poi con la serie tv d’azione Renegade nella parte di Reno Raines, ex poliziotto inseparabile dalla sua Harley-Davidson.