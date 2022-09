Leonardo DiCaprio, perché il flirt con Gigi Hadid potrebbe essere diverso

Fonte: IPA Bella e Gigi Hadid irriconoscibili per Mark Jacobs: splendide aliene a New York

Abbiamo una certezza: la vita sentimentale di Leonardo DiCaprio è sempre sotto i riflettori, perché non annoia mai. Dopo aver detto addio a Camila Morrone, è arrivato il presunto flirt con Maria Beregova, la modella ucraina. Non ci ha dato però nemmeno il tempo di metabolizzare, perché, secondo le indiscrezioni, starebbe frequentando una “certa” top model: Gigi Hadid. E stavolta il flirt potrebbe essere davvero diverso.

Leonardo DiCaprio, il presunto flirt con Gigi Hadid

La notizia è iniziata a circolare nelle ultime ore: tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid ci sarebbe del tenero. L’attore hollywoodiano si è lasciato da poche settimane con Camila Morrone, dopo ben quattro anni insieme. L’esclusiva del DailyMail, tuttavia, ha mostrato DiCaprio e la Hadid insieme a New York.

Vicini e complici, è sicuramente una delle “coppie” che non ci saremmo mai aspettati. E per tanti motivi. L’incontro è avvenuto due sere fa, e dalle foto del DailyMail è trapelata una certa confidenza: chiacchiere, carezze. Non c’è stata una netta distanza tra loro. E secondo Page Six, “ci stanno andando piano“, perché non hanno l’intenzione di affrettare la relazione né di ufficializzarla.

Perché la storia con Gigi Hadid potrebbe essere diversa?

In realtà, non è nemmeno la prima volta che DiCaprio e la Hadid si mostrano insieme. US Weekly, infatti, ha raccontato che si sono visti anche a una festa a Soho. Ad aggiungere dettagli sulla loro storia è stato un insider sulle pagine di E!News: “Si frequentano e sono attratti l’uno dall’altro. Gigi pensa che sia un ragazzo davvero speciale“.

Ci sono dei risvolti piuttosto interessanti nella loro storia. Qualcuno ricorderà sicuramente “l’accusa” rivolta all’attore, di non “frequentare donne che abbiano più di 25 anni”. Gigi Hadid di primavere ne ha viste 27, e inoltre è anche mamma di Khai Hadid Malik, la figlia avuta dalla sua storica relazione con Zayn Malik, ex membro del gruppo One Direction.

Come ha fatto notare il DailyMail, la Hadid sarebbe la prima donna con cui l’attore è stato visto ad avere più di 25 anni e ad avere anche una figlia. Di conseguenza, questo flirt potrebbe essere diverso. E, chissà, lo scapolo d’oro di Hollywood potrebbe “mettere la testa a posto“, come si suol dire.

Perché Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati

La fine della storia d’amore tra l’attore e Camila Morrone è stata sulle pagine di tutti i giornali per diverso tempo. Ad avere annunciato la rottura in anteprima è stato il settimanale People, confermata da diverse fonti. E sin da subito i social network si sono scatenati, parlando della “maledizione dei 25 anni“, che ora parrebbe spezzata.

Una strana casualità, certo. Non possiamo negarlo. Oltretutto, ad oggi, non sono state rese note le cause per cui Leonardo e Camila si sono lasciati. Non è nemmeno arrivato un comunicato ufficiale sulla “separazione”. Tuttavia, i flirt attribuiti a DiCaprio e la vicinanza alla Hadid non lasciano alcun dubbio. Per il momento, in ogni caso, l’ufficialità non arriverà. Potrebbe anche passare del tempo. Ma, dobbiamo ammetterlo, DiCaprio e la Hadid sarebbero la nuova coppia d’oro di Hollywood.