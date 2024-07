Bradley Cooper sposa Gigi Hadid. L’indiscrezione

Fonte: IPA Bradley Cooper e Gigi Hadid

La relazione tra Bradley Cooper e Gigi Hadid sta andando a gonfie vele. L’attore e la bella modella diventati una coppia nel 2023 sono sempre più complici e pare che possano convolare a nozze molto più presto di quanto si possa pensare. Secondo le indiscrezioni, infatti, Bradley sarebbe pronto a fare la proposta a Gigi.

Bradley Cooper e Gigi Hadid pronti alle nozze? L’indiscrezione

Bradley Cooper potrebbe davvero essere pronto a fare un passo successivo nella relazione con Gigi Hadid. Nonostante i due siano legati sentimentalmente da meno di un anno, la coppia formata dall’attore e dalla supermodella sembra essere ormai più che consolidata. Riservati e determinati a mantenere una certa privacy, sembra che Bradley e Gigi potrebbero convolare a nozze molto presto.

Ad affermare la notizia una fonte del DailyMail, che ha raccontato al giornale qualche dettaglio della possibilità che i due stiano parlando di matrimonio. “Bradley ha già deciso che chiederà a Gigi di sposarlo. Non è nemmeno una domanda. Hanno parlato di famiglia e matrimonio all’inizio della loro relazione: si sono impegnati l’uno con l’altra e ora è solo questione di tempo“.

Secondo la fonte, il matrimonio tra i due non è solo una remota possibilità futura: “Bradley ha solo un paio di progetti attualmente in produzione, ma non ha niente in programma dopo quello. Vuole prendersi un po’ di tempo per concentrarsi su questo e dare a Gigi l’attenzione e l’amore che merita“.

Un passo decisamente importante, e che sembra trovare pieno sostegno da parte di amici e famiglia: “Ha già la benedizione della sua famiglia, dei suoi amici e persino di sua figlia”.

La storia d’amore tra Bradley Cooper e Gigi Hadid

Avvistati insieme per la prima volta a ottobre 2023, Bradely Cooper e Gigi sembravano in cerca di una relazione leggera. Nessuno pensava che tra i due le cose si sarebbero fatte così serie: i rumors dicevano che Bradley fosse ancora innamorato della ex Irina Shayk e pensare che fosse pronto per una vera storia d’amore sembrava impossibile.

Tra avvistamenti, fughe romantiche e concerti, però, Gigi e Bradley hanno decisamente spazzato via ogni dubbio. I due sono più legati che mai nonostante le loro storie travagliate, i figli e la differenza d’età.

Un’unione apprezzata proprio da tutti, anche dai figli avuti da precedenti relazioni. “Bradley ha incontrato Zayn. Sono tutti andati avanti, quindi non c’è mai stato alcun problema. Hanno avuto contatti numerose volte quando si trattava dei loro figli. Inoltre, la figlia di Gigi e Zayn va molto d’accordo con la figlia di Bradley e Irina. Si comporta quasi come una sorella maggiore per lei. Hanno tutte le intenzioni di diventare una famiglia funzionale mista” ha spiegato la fonte.

Una situazione che pare essere davvero perfetta per iniziare una nuova vita insieme, nonostante alcuni spiacevoli commenti sul conto di Bradley fatti proprio da una sua ex: Suki Waterhouse. La ragazza, ora felicemente impegnata con Robert Pattinson e madre del loro primo bambino, ha infatti detto che la storia con l’attore è stata “oscura e difficile” aggiungendo che “quando vieni amato solo in quel modo vieni punito. Quando raggiungi i 30 anni ti viene concesso quasi immediatamente un po’ più di rispetto, è una cosa scioccante e deliziosa insieme”. Parole che non sono piaciute a Gigi, ma che non hanno certamente minato la sua relazione con Bradley.