Gigi Hadid e Travis Scott mano per la mano: lui total black e lei ricoperta di nastro adesivo

Durante la Paris Fashion Week, uno degli eventi più attesi dell’anno, il 27 settembre 2024, quasi a conclusione della settimana, una coppia ha rubato la scena: Gigi Hadid e Travis Scott, due nomi che insieme fanno scintille nel mondo della moda e della musica. Una presenza che ha sorpreso tutti, non solo per la loro affinità sul red carpet, ma anche per i look straordinari sfoggiati per l’occasione.

Un incontro inaspettato sulle passerelle di Vetements

La top model Gigi Hadid e il celebre rapper Travis Scott, hanno sfilato mano nella mano per il noto brand francese Vetements, che ha presentato la sua collezione primavera-estate 2025.

La scelta di Guram Gvasalia, direttore creativo della maison, di portare in passerella star del calibro della Hadid e di Scott, insieme ad altre icone come Marcia Cross, ha reso la sfilata un momento memorabile della fashion week parigina.

Gigi Hadid, di ritorno sulle passerelle dopo aver dato alla luce la sua prima figlia con Zayn Malik, ex membro degli One Direction, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di reinventarsi.

Dopo la rottura con Malik, ora Gigi è legata a Bradley Cooper, e la sua carriera non conosce sosta. Questo ritorno in passerella con un look audace è l’ennesima dimostrazione del suo spirito pionieristico nel mondo della moda.

Gigi Hadid: avvolta in nastro adesivo, un look che divide

Gigi Hadid ha catturato l’attenzione con un outfit che non poteva passare inosservato: completamente avvolta in nastro adesivo della DHL. Il suo look è stato un vero statement, una scelta di stile che ha provocato molte reazioni.

Il nastro giallo e rosso, con il marchio della nota azienda di spedizioni, avvolgeva il suo corpo in modo provocante, accompagnato da tacchi alti anch’essi ricoperti di nastro adesivo. I capelli biondi, mossi e corti, incorniciavano il volto della modella, conferendo al look un’aria moderna e audace.

Questo outfit ha immediatamente fatto parlare di sé, riportando alla mente un momento simile di Kim Kardashian. Anche lei, durante la Paris Fashion Week del 2022, era stata avvolta in nastro adesivo per il brand Balenciaga.

Ma se per Kardashian il look era stato un’ode alla “caution tape” in giallo con il logo Balenciaga, quello di Gigi Hadid per Vetements si differenziava per il chiaro riferimento al mondo delle spedizioni, con un tocco industrial e ribelle.

Travis Scott: il total black motociclista

Accanto a Gigi Hadid, Travis Scott non è stato da meno. Il rapper, celebre per la sua musica e il suo legame con brand di alto profilo, ha sfilato con un look total black da motociclista che ha esaltato il suo fascino ribelle e magnetico.

Pantaloni in pelle lucida, giacca di pelle aperta senza nulla sotto, e stivali da moto hanno definito il suo outfit. I dettagli sulle ginocchia e sui gomiti, tipici delle tute da motociclista, hanno aggiunto un tocco di aggressività e forza, facendo di Travis il perfetto complemento al look audace di Gigi.

L’interpretazione di Travis Scott di uno stile biker, con il suo mix di eleganza e irriverenza, ha mostrato una personalità forte e coerente con il suo personaggio pubblico. Il suo look ha perfettamente incarnato l’estetica di Vetements: un mix di streetwear e haute couture, che sfida le convenzioni della moda.

Le altre star della sfilata di Vetements

La sfilata di Vetements ha visto anche altre icone calcare la passerella. Carmen Kass, supermodella estone di 46 anni, ha sfilato con il pancione in bella vista, vestita in biancheria intima di pizzo color panna e una gonna di raso di seta morbida e svolazzante. Un’immagine potente di femminilità e maternità che ha emozionato il pubblico.

Non poteva mancare Barbara Palvin, splendida nel suo abito nero lungo con scollo dritto e i capelli ondulati lasciati sciolti dietro le spalle, a rappresentare un’eleganza senza tempo. E poi Marcia Cross, l’iconica attrice di Desperate Housewives, che ha calcato la passerella con un abito nero accollato, spalline imbottite e maniche a pipistrello, portando un tocco di drammaticità alla collezione.

A completare questo cast di stelle, Heidi Klum, un’icona della moda che non ha bisogno di presentazioni, ha sfilato con un look da motociclista nero in pelle, composto da pantaloni e una maglia aderente, accompagnati da tacchi alti e una giacca antivento lunga fino ai piedi. Con il suo caschetto biondo e la frangia, Heidi ha incarnato una sensualità grintosa e sicura.