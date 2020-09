Gigi Hadid mamma: è nata la figlia della top model e di Zayn Malik dei One Direction

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Gigi Hadid è diventata mamma: è nata la figlia della top model e di Zayn Malik dei One Direction. La modella ha dato alla luce una bambina, dopo una gravidanza vissuta nel più stretto riserbo e confessata solo pochi mesi fa. Ad annunciare il lieto evento è stato il cantante inglese che ha postato su Instagram uno scatto in bianco e nero che ritrae la sua mano che stringe quella della piccola.

“La nostra bambina è qui, sana e bella – ha scritto -. Provare ad esprimere a parole come mi sento in questo momento sarebbe un compito impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è al di là della mia comprensione. Grato di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia, e grato per la vita che avremo insieme”. Poco dopo anche Gigi Hadid ha voluto pubblicare sui social uno scatto. “La nostra baby girl si è unita a noi sulla terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata”.

Poche settimane fa Gigi aveva condiviso su Instagram una foto del pancione, mostrandosi radiosa e felice. I commenti La gravidanza della top model era stata svelata lo scorso aprile quando la Hadid, ospite di Jimmy Fallon, aveva confermato i gossip che circolavano da tempo. “Congratulazioni per l’attesa!”, aveva detto il conduttore durante il Tonight Show. “Grazie mille – aveva replicato lei -. Avremmo voluto decidere noi come annunciarlo, ma siamo molto eccitati, felici e grati per gli auguri”.

I commenti sui social di mamma Yolanda e di zia Bella Hadid aveva fatto presupporre che la piccola fosse già nata. Il parto sarebbe avvenuto nel week end in gran segreto, con Gigi circondata dalla famiglia e supportata dal compagno Zayn Malik. Il nome della piccola non è ancora stato svelato e probabilmente verrà rivelato nei prossimi giorni. Top model di successo lei, ex dei One Direction e cantante di fama mondiale lui, Gigi e Zayn si frequentano dal 2015. Un amore che ha vissuto diversi periodi di crisi, tenendo con il fiato sospeso i fan. Nel 2018 infatti la Hadid e Malik si erano lasciati, per poi tornare di nuovo insieme, svelando la volontà di formare una famiglia.