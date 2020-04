Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik: la top model mamma a settembre

editato in: da

Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da TMZ, la top model diventerà mamma a settembre, creando una famiglia con il cantante ed ex One Direction a cui è legata, fra alti e bassi, da diversi anni.

Fonti vicine alla coppia svelano che Gigi sarebbe entrata nella 20esima settimana di gravidanza e che lei e Zayn avrebbero già scoperto il sesso del bambino. Entrambe le famiglie avrebbero accolto con gioia la notizia, in particolare Bella Hadid, sorella della modella, anche lei regina delle passerelle, che non vede l’ora di diventare zia.

Solo qualche giorno fa Gigi Hadid aveva raccontato su Instagram i festeggiamenti per il suo 25esimo compleanno, celebrato in isolamento nella grande villa di famiglia insieme alle persone più care. Fra loro Zayn Malik, che ha sorpreso la fidanzata con una torta davvero speciale e tanti palloncini. “Il giorno più dolce”, ha commentato lei su Instagram. Poi ha aggiunto una frase che, secondo molti, sarebbe riferita proprio alla sua dolce attesa. “Non dimenticherò mai il mio 25esimo compleanno”, ha scritto.

Una storia d’amore, quella fra Zayn e Gigi, che ha da sempre appassionato i fan. Super modella lei, amica di star del calibro di Taylor Swift e figlia di un milionario, membro ribelle di una boy band lui, ammirato e idolatrato. Avevano iniziato a frequentarsi nel 2015 poco dopo l’addio, improvviso e turbolento, di Malik ai One Direction. Poi la rottura, nel 2018, e segnali di riavvicinamento negli ultimi mesi.

Dopo l’addio, Zayn e Gigi avrebbero deciso di dare una svolta al loro rapporto, con l’arrivo di un figlio. Per ora la coppia non ha confermato nè smentito la notizia di TMZ e su Instagram continua a postare foto in cui è felice e rilassata. La Hadid non aveva mai nascosto, nemmeno in passato, di considerare Malik la sua anima gemella. “Noi cuciniamo molto insieme e creiamo arte insieme – aveva raccontato su Instagram -. Siamo prima di tutto migliori amici. Entrambi sentiamo di poter parlare di ciò che vogliamo e imparare l’uno dall’altro […] Condividiamo interessi simili e ci capiamo. Ciò che trovo più attraente in lui è il suo cervello”.