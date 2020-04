Gigi Hadid incinta di Zayn Malik: già svelato il sesso del bambino

editato in: da

Bella come Gigi Hadid: i prodotti migliori

Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik, ormai è ufficiale. E nelle ultime ore emergono nuovi dettagli sulla gravidanza della modella e il sesso del bimbo in arrivo. Secondo alcune indiscrezioni la coppia presto stringerà fra le braccia una bambina. Gigi infatti si trova fra la sedicesima e la ventesima settimana di gestazione, periodo in cui le future mamme possono scoprire il sesso del piccolo in arrivo.

D’altronde gli indizi che la Hadid sia in attesa di una bambina non mancano, a partire dai palloncini e dalle candeline rosa scelte per festeggiare il suo 25esimo compleanno. Gigi ha celebrato l’evento con una festa a casa, insieme a tutta la sua famiglia che ormai da settimane si è trasferita in un ranch in Pennsylvania. Con lei anche Zayn Malik, l’ex cantante di One Direction a cui è legata dal 2015 e che è stato sempre al suo fianco, fra alti e bassi.

Qualche tempo fa la coppia si era separata, a causa di una crisi, ma negli ultimi mesi l’artista inglese e la top model si erano riavvicinati. Un ritorno di fiamma che li avrebbe portati a sognare di formare una famiglia e trovare finalmente la stabilità. Il sesso del piccolo in arrivo, come svela TMZ, sarebbe stato rivelato per sbaglio da Bella Hadid. La modella e sorella di Gigi infatti ha regalato alla sorella un pacchetto rosa con la scritta: “Hello little one”, probabilmente proprio riferito alla nipote in arrivo.

Nel frattempo Yolanda Hadid, mamma di Gigi ed ex star della tv, ha confermato la gravidanza della super modella. “Sono ancora scioccata che il nostro piccolo segreto sia stato divulgato alla stampa – ha confessato, ospite di uno show olandese -. Certo che siamo così eccitati […] Sono entusiasta di diventare nonna a settembre, soprattutto dopo aver perso la mamma di recente – ha aggiunto -. Ma questa è la bellezza della vita, un’anima ci lascia e ne entra una nuova. Ci sentiamo benedetti”.

Nessun commento invece da Zayn Malik e Gigi Hadid, anche se la modella qualche tempo fa aveva svelato il sogno di diventare mamma. “Penso che andando avanti, beh, un giorno avrò una famiglia e non so se farò per sempre la modella…Chi lo sa? – aveva aggiunto -. Magari finirò a cucinare a tempo pieno”.