Irina Shayk mini-dress trasparente senza lingerie a Milano

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Irina Shayk

Irina Shayk ha lasciato il pubblico senza fiato durante un evento esclusivo a Milano, dove la supermodella russa ha sfilato con un mini-dress trasparente che metteva in risalto tutta la sua audacia e sicurezza. All’età di 38 anni, Irina continua a dimostrare di essere una delle icone di stile più affermate al mondo, capace di unire eleganza e sensualità in ogni sua apparizione.

Irina Shayk: il mini-dress trasparente e i dettagli del look

Il mini-dress in questione, realizzato in tessuto trasparente color nude, era interamente decorato con una cascata di minuscoli gioielli argentati che catturavano la luce a ogni movimento.

L’effetto complessivo era quello di una seconda pelle scintillante, capace di esaltare la silhouette della modella senza lasciare spazio all’immaginazione.

Per completare il look audace, Irina Shayk ha optato per un paio di sandali color nude con cinturini sottili che slanciavano ulteriormente la sua figura. La scelta di non indossare lingerie sotto il vestito ha aggiunto un tocco di audacia in più, rendendo la sua apparizione al Palazzo Viscon un momento indimenticabile.

Fonte: Getty Images

L’evento al quale la supermodella ha partecipato è stato organizzato per la presentazione della nuova linea di prodotti di un noto brand di bellezza vegan, D’Alba Piedmont.

La scelta della location, l’elegante Palazzo Viscon, ha contribuito a rendere l’atmosfera sofisticata e perfetta per un evento che univa moda e benessere. Tra gli ospiti, anche altre modelle e personalità di spicco del mondo della moda, ma è stata Irina Shayk a catturare tutta l’attenzione con il suo mini-dress trasparente.

Fonte: Getty Images

Contrasti e dettagli del make-up

A bilanciare l’impatto visivo del mini-dress, Irina Shayk ha abbinato un capo casual e rilassato: una felpa nera con cappuccio, che ha indossato sopra le spalle come fosse un mantello.

Questo contrasto tra il lusso sfavillante dell’abito e la praticità della felpa ha mostrato l’abilità di Irina nel giocare con la moda, mantenendo un perfetto equilibrio tra glamour e informalità.

Il make-up della supermodella era impeccabile: Irina Shayk ha optato per un trucco luminoso e naturale, con un leggero contouring che definiva i suoi lineamenti scolpiti e un rossetto nude che valorizzava le labbra piene.

I capelli, lisci e acconciati all’indietro, cadevano morbidi sulle spalle, rivelando un paio di orecchini di diamanti che aggiungevano ulteriore brillantezza al look.

Fonte: Getty Images

Irina Shayk e Bradley Cooper: una famiglia unita per Halloween

Oltre alle sue apparizioni mozzafiato sul red carpet, Irina Shayk ha recentemente condiviso un momento speciale con la sua famiglia. La modella e il suo ex compagno, Bradley Cooper, si sono riuniti per trascorrere Halloween con la loro figlia Lea De Seine, di 7 anni, a New York City. Il 31 ottobre, la coppia è stata vista portare Lea a fare dolcetto o scherzetto, regalando un momento di gioia e complicità familiare.

Irina Shayk, vestita da Lara Croft con un outfit nero e una lunga treccia, ha mostrato ancora una volta la sua versatilità stilistica. Bradley Cooper, invece, ha scelto di mascherarsi in un costume da animale peloso, mantenendo un profilo scherzoso e divertente. La piccola Lea, vestita da strega con un abito nero, trucco verde e un classico bastone da scopa, era adorabile e felice, accompagnata dai genitori che la tenevano per mano mentre camminavano di porta in porta.

La modella ha condiviso una serie di scatti su Instagram, inclusa una foto di famiglia che ha emozionato i fan. Nonostante la loro separazione avvenuta due anni dopo la nascita di Lea nel marzo 2017, Irina e Bradley hanno sempre mantenuto un rapporto amichevole per il bene della loro figlia. “Lui è il miglior padre che Lea ed io potessimo desiderare”, ha dichiarato Irina in un’intervista del 2023.