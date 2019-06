Bradley Cooper e Irina Shayk, è finita: lei se ne va di casa con la figlia

editato in: da

La storia fra Bradley Cooper e Irina Shayk è arrivata al capolinea. Secondo le ultime indiscrezioni la modella avrebbe lasciato la casa che condivideva con l’attore portando con sè la figlia.

La 33enne avrebbe deciso di fare le valigie, mettendo fine alla relazione dopo una crisi che durava da diversi mesi. Insieme a lei la piccola Lea De Seine, nata nel 2017, con cui avrebbe abbandonato la villa di Pacific Palisades, vicino Santa Monica, in California. Gli sforzi per restare uniti – rivelano alcune fonti vicine alla coppia – non sarebbero serviti e dopo l’ennesimo litigio i due avrebbero deciso di separarsi.

L’indizio che qualcosa non andasse più era arrivato già qualche giorno fa, quando Bradley Cooper era stato paparazzato mentre usciva di mattina da casa di un amico con un’espressione seria e cupa. “Ci stanno provando per la loro figlia – aveva svelato un insider -, ma le cose non vanno bene. Nessuno dei due è felice. La relazione è appesa a un filo”.

Poi la decisione, da parte della top model, di mettere fine alla love story. Una scelta definitiva davanti alla quale non sembra possibile la via della riconciliazione. E c’è già chi si chiede quanto abbiano influito i gossip su un presunto flirt di Cooper con Lady Gaga, amica, ma soprattutto protagonista di A star is Born.

La loro esibizione agli Oscar, fra sguardi complici e sorrisi, aveva fatto discutere, ma Irina Shayk si era affrettata a smentire la crisi abbracciando la presunta rivale in amore e baciando il suo amato Bradley. A quanto pare però non si trattava solamente di pettegolezzi e qualcosa nella coppia aveva già iniziato a scricchiolare.

Quattro anni insieme e un amore che sembrava destinato a durare per sempre, Bradley Cooper e Irina Shayk sono una delle coppie più amate del jet set. La top model, ex di Cristiano Ronaldo e considerata una delle donne più sexy del mondo, era riuscita a rubare il cuore dello scapolo più ambito di Hollywood. La favola però è finita ben presto e c’è chi è già pronto a giurare che presto l’attore si consolerà fra le braccia di Lady Gaga, rimasta anche lei single dopo l’addio a Christian Carino.