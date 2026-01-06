Irina Shayk, tutti i suoi amori da Ronaldo a Bradley Cooper

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Modella dal fascino indiscusso e dalle misure perfette, Irina Shayk compie 40 anni il 6 gennaio. Una cifra che non impensierisce minimamente la bellissima top model, ancora richiestissima sulle passerelle di tutto il mondo. Oltre che per l’indiscutibile bellezza, ad ogni modo, Irina ha fatto spesso parlare di sé anche per i suoi tormentati amori: molti tra i suoi ex, infatti, sono celebri almeno quanto lei.

Rob Bourdon, l’amore giovanile

Tra il 2007 e il 2009, quando era solo una giovanissima aspirante modella, Irina Shayk ha avuto una relazione con il batterista dei Linkin Park, Rob Bourdon. La storia è stata vissuta con grande discrezione da entrambi, fino all’addio.

Cristiano Ronaldo, il primo amore celebre

Oggi Cristiano Ronaldo appare affiatato e innamorato di Georgina Rodriguez, ma prima di incontrare l’influencer argentina, il calciatore portoghese è stato legato alla modella russa per ben 5 anni, dal 2010 al 2015. Giovani, belli e innamorati, Cristiano e Irina hanno fatto sognare i loro fan fino alla rottura dettata, pare, dai numerosi tradimenti dello sportivo.

La conferma è arrivata dalla diretta interessata, che in un’intervista al The Sun ha spiegato: “Cristiano mi ha tradito con decine di donne”. Come nella più classica delle sceneggiature, Irina avrebbe scoperto le scappatelle sbirciando sul cellulare del fidanzato: “C’erano sms di ragazze di tante parti del mondo. E pensare che mi fidavo di lui”. Anche le belle, anzi le bellissime, piangono.

Bradley Cooper, il papà di sua figlia

Poco dopo la fine della relazione con Ronaldo, Irina Shayk ha iniziato a frequentare Bradley Cooper. La relazione tra i due si è ben presto rivelata solida e importante, e nel 2017 è nata la primogenita della coppia, Lea De Seine. I fiori d’arancio sembravano imminenti, ma la modella e l’attore non sono riusciti a suparare una crisi che li ha portati a dirsi addio nel 2019.

Nonostante si sia parlato di un presunto flirt tra Cooper e Lady Gaga, sua co-protagonista in A star is born, Irina ha spiegato che a causare la rottura sono state delle incompatibilità caratteriali: “Due brave persone non fanno necessariamente una buona coppia“, ha spiegato in un’intervista a Vogue. Il loro legame è ancora oggi molto solido, soprattutto per il bene della piccola Lea.

Kanye West, il flirt più controverso

Dopo la fine della relazione con Bradley Cooper, sono stati attribuiti alla bella modella diversi flirt con personaggi celebri. Il più discusso è sicuramente quello con il rapper Kanye West, da sempre al centro della cronaca per i suoi comportamenti bizzarri e fuori dagli schemi. I due hanno avuto una frequentazione nella primavera/estate del 2021, concedendosi anche qualche giorno in Francia per celebrare il compleanno del cantante. La storia non è comunque mai decollata del tutto, terminando alla fine di agosto dello stesso anno.

Tom Brady, l’amore non decollato

Nel 2023 Irina Shayk è stata avvistata in compagnia dell’ex campione di football Tom Brady. Fonti vicine alla coppia hanno parlato di una frequentazione senza impegno, che non si sarebbe mai trasformata in una vera e propria relazione.

Tuttavia, i due avrebbero nuovamente riallacciato i rapporti tra il 2024 e il 2025, arrendendosi definitivamente alle incompatibilità caratteriali.

