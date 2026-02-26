Tom Brady e Irina Shayk di nuovo insieme: il ritorno di fiamma segreto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Tom Brady e Irina Shayk sono tornati insieme? Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Page Six, la modella e lo sportivo avrebbero ripreso a frequentarsi, riaccendendo la passione anni dopo il loro addio.

Irina Shayk e Tom Brady di nuovo insieme

Secondo quanto svelato da una fonte, Irina Shayk e Tom Brady si sarebbero riavvicinati. Nell’ottobre del 2023 l’ex quarterback e la top model si erano detti addio dopo una storia d’amore che era stata definita da molti come “tormentata” e “on e off”. Separati da tempo però Irina e Tom avrebbero deciso di dare una nuova occasione al loro legame.

Avrebbero dunque ripreso a frequentarsi in gran segreto, decisi a proteggere la loro privacy e i sentimenti dall’invasione del pubblico. “La storia d’amore tira e molla tra Tom Brady e Irina Shayk è tornata – ha spiegato una fonte -. Tom e Irina hanno ricominciato a frequentarsi e sono aperti a vedere come andranno le cose”.

Alle spalle Irina ha diverse storie importanti. Dal 2010 al 2015 è stata fidanzata con Cristiano Ronaldo. Una relazione terminata a causa dei continui tradimenti del calciatore e, sembra, per via dell’opposizione dell’ex suocera. Dopo la fine del legame con Ronaldo, la top model si è innamorata di Bradley Cooper da cui ha avuto nel 2017 la figlia Lea. Anche questa love story è però terminata. La storia con Tom Brady è arrivata in seguito a questa nuova rottura, seguita dai media e segnata dal tentativo dei due di depistare paparazzi e cronaca rosa.

La Shayk, d’altronde, ha più volte rivelato di tenere molto alla sua privacy. “Ho molti amici che condividono gran parte della loro vita privata su Instagram o sui social media in modo molto pubblico – ha spiegato -. Lo ammiro e penso che sia fantastico, ma credo che sia una questione di scelta personale. Dato che il mio lavoro mi richiede di essere in vista, ho deciso che la mia vita privata sarà tranquilla. Ecco perché si chiama privata, perché è qualcosa per te e la tua famiglia, e ne sono felice”.

Chi è Tom Brady

Leggenda del football americano, Tom Brady è considerato il miglior quarterback di tutti i tempi con ben 7 titoli Super Bowl in più di 20 stagioni NFL. A renderlo famoso non solo i suoi meriti sportivi, ma anche le nozze con Gisele Bündchen da cui ha avuto due figli, Benjamin e Vivian. Lo sportivo ha anche un altro figlio, Jack, nato dall’amore per l’ex fidanzata Bridget Moynahan.

Per anni Gisele e Tom hanno formato una delle coppie più seguite e ammirate d’America. Un amore che sembrava una favola e che si è trasformato in un incubo quando nel 2022 i due hanno divorziato. Un momento doloroso e molto difficile per Brady come ha raccontato lui stesso.

“Il divorzio da Gisele Bündchen mi ha messo alla prova, è stato difficile – ha confessato -. Ora voglio dedicarmi ai miei figli”. Nello stesso anno del suo divorzio, Tom Brady ha annunciato anche l’addio allo sport. “La mia ultima stagione è stata dura – ha confidato -. Avevo molti problemi in famiglia. Ed è stata una sfida, mi ha messo molto alla prova”.