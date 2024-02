Fonte: IPA Gisele Bündchen

Dopo 13 anni di matrimonio con il campione Tom Brady e un divorzio vissuto sotto i riflettori, Gisele Bündchen si sta rifacendo una vita. L’ex supermodella sembra pronta ad amare di nuovo e sono già spuntate le sue prime foto al fianco di un altro uomo.

Il suo nome è Joaquim Valente ed è uno sportivo, neanche a dirlo. Di certo meno noto dello storico ex ma, stando agli scatti pubblicati, sembra sia stato in grado di restituirle il sorriso. Sono stati visti baciarsi il giorno di San Valentino a Miami. Non si tratterebbe di un flirt, specificano alcuni insider. Sarebbero una coppia a tutti gli effetti e anche “profondamente innamorata”.

Il nuovo amore di Gisele Bündchen

Joaquim Valente è un insegnante di jiu-jitsu. È stata proprio questa pratica a unirli, gettando le basi per una relazione prima professionale e poi più intima. Non è la prima volta che si parla di lui, a dire il vero. L’ex supermodella ha infatti commentato le indiscrezioni su una loro relazione già a marzo 2023.

“Si tratta del nostro insegnante e, soprattutto, di una persona che ammiro e di cui mi fido. É così bello avere questo tipo di energia. È bello avere tutto ciò intorno ai miei figli”.

Parole d’apprezzamento non di poco conto, insomma. Tutto ciò lasciava intendere come potesse esserci qualcosa in più di un semplice rapporto cliente-istruttore. L’uomo è stato inoltre fotografato più volte con Gisele Bündchen e soprattutto i suoi figli.

Una nuova famiglia cimentatasi in numerosi viaggi, tra Brasile e Costa Rica. Un nuovo amore dopo l’addio definitivo all’ex stella del football americano Tom Brady, a ottobre 2022. Sotto l’aspetto dell’avanzamento della relazione, però, emergono dei dubbi. Un’altra fonte ha infatti sottolineato come parlare d’amore sia in realtà prematuro. La coppia è felice ma si frequenta in maniera discreta dalla scorsa estate. Considerando la presenza di figli, il clamore mediatico e le ferite del recente passato, si evidenzia come lei voglia andarci con i piedi di piombo.

La storia d’amore

La cronologia degli eventi ha fatto sollevare qualche sopracciglio. Ciò perché già settimane dopo il divorzio tra Gisele Bündchen e Tom Brady, Joaquim Valente era stato visto con lei e i suoi figli in Costa Rica. Al tempo, però, una fonte aveva spiegato come l’uomo, insieme con i suoi fratelli, ricopriva il ruolo di insegnante di arti marziali della modella e dei suoi bambini. Nessuna frequentazione in corso, dunque.

Viene da pensare come simpatia e rispetto si siano trasformati in altro nel corso del tempo. Di certo i due sono stati fotografati insieme in varie attività nel corso di tutto il 2023.

“Essendo divorziata, sono certa che mi avvicineranno a chiunque (sui giornali). Sono grata di conoscere tutti loro (i fratelli Valente). Mi anno aiutata e hanno aiutato i miei figli. Sono diventati grandi amici, soprattutto Joaquim”. Queste le parole di lei a Vanity Fair lo scorso anno.

La tesi più probabile è quella di una frequentazione iniziata la scorsa estate, circa. Da allora i due sono stati visti in attività di vita quotidiana, come il portare a spasso il cane fianco a fianco. Nessuno parla di tradimento, sia chiaro. Il divorzio potrebbe però aver contribuito a guardare con sguardo diverso una persona amica che era lì davanti ai suoi occhi per tutto questo tempo.