Gisele Bündchen in top: addominali d’acciaio al Carnevale di Rio

Fonte: IPA Gisele Bündchen saluta il pubblico al Carnevale di Rio

Si è allenata, si è preparata e non è mancata all’appuntamento. Gisele Bündchen è tornata al Carnevale di Rio dopo 12 anni, dopo quell’ultima partecipazione del 2011 che è stata la sua ultima. E non poteva che mostrarsi in una forma incredibile, con addominali scolpiti e un top multicolor che ha richiamato l’atmosfera colorata della seconda città brasiliana e che – dal 17 al 22 febbraio – si muove a ritmo di samba.

Top e addominali, Gisele Bündchen infiamma Rio

Un micro top che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Gisele Bündchen si è presentata così al Carnevale di Rio, la prima edizione ad affluenza completa dopo la pandemia che ha messo in ginocchio il mondo. E tra i 46 milioni di turisti accorsi per assistere a uno degli eventi più sensazionali che il mondo conosca, c’era anche lei.

La forma fisica invidiabile non lascia trasparire il tempo che passa ma è pur vero che è ancora giovanissima. Gli addominali perfetti, i capelli sciolti e un po’ spettinati lasciati cadere sulle spalle e il ballo che si è concessa tra la confusione dei festeggiamenti: la splendida modella brasiliana è apparsa in stato di grazia, nonostante i mesi difficili che ha dovuto attraversare dopo la separazione da suo marito Tom Brady.

Fonte: IPA

La preparazione prima del Carnevale

Il suo ritorno a Rio è stato annunciato da lei stessa, con una serie di video in cui si preparava per le danze esplosive e frenetiche tipiche di questa settimana dell’anno. La modella si è mossa a passo di samba con il suo coreografo e grande amico Justin Neto, con un brano dal ritmo trascinante: Balança Pema di Marisa Monte. “Sto entrando nel mood del Carnevale“, ha scritto infine la modella brasiliana.

La sua presenza al sambodromo Marques do Sapucai ci riporta indietro di 12 anni, quando Gisele aveva partecipato come figura centrale della storica scuola Unidos de Vila Isabel. Per l’occasione, era stato allestito un carro allegorico in suo onore e sponsorizzato da un noto marchio di prodotti per capelli di cui era testimonial, incentrato sul tema Miti e storie intrecciate nei capelli.

Il divorzio da Tom Brady

La modella viene da un periodo particolarmente delicato della sua vita privata, seguito al divorzio da suo marito Tom Brady. Le voci sulla separazione si sono rincorse per mesi, senza che i due si pronunciassero in merito. In realtà, nel silenzio più totale, stavano definendo i termini del divorzio a lavorando congiuntamente per il bene dei due figli.

Un amore incredibile, che ha fatto sognare, che è finito dopo 13 anni. L’annuncio è arrivato direttamente da lei, tramite il suo canale Instagram ufficiale: “Con molta gratitudine per il tempo trascorso insieme, Tom e io abbiamo concluso amichevolmente il nostro divorzio. La mia priorità è sempre stata e continuerà a essere i nostri figli, che amo con tutto il cuore. Continueremo a fare da co-genitori per dare loro l’amore, la cura e l’attenzione che meritano”.

E ancora: “La decisione di porre fine a un matrimonio non è mai facile, ma ci siamo allontanati e, sebbene sia ovviamente difficile affrontare una cosa del genere, mi sento benedetta per il tempo che abbiamo trascorso insieme e desidero solo il meglio per Tom, sempre”.