Fonte: Getty Images Taylor Swift

Il bianco è il non colore per eccellenza. Simbolo di purezza, ingenuità e innocenza, questa tinta è anche collegata a degli outfit specifici come quello da sposa. Diventa difficile, quindi, utilizzare questo colore per occasioni importanti senza cadere in alcuni tranelli. Troppo sposa o troppo bimba, il bianco, se declinato su look ben orchestrati, può esaltare la bellezza di ogni donna. Lo sanno bene le vip internazionali che l’hanno scelto per i red carpet più importanti.

Taylor Swift ritira il Grammy in bianco

Taylor Swift ha conquistato per la quarta volta consecutiva il Grammy per la categoria Album of the Year nel 2024. L’artista amatissima ha ritirato l’ambito premio con un abito bianco da vera diva. Il vestito con scollo dritto e di una stoffa morbida, si apriva, infatti, in un vertiginoso spacco, che mostrava le gambe perfette della cantante. I guanti neri e i gioielli in tinta e argento davano quel tocco d’allure in più a un look, che sarebbe stato totalmente candito.

Audrey Hepburn premio Oscar con un vestito candido

Audrey Hepburn è stata la prima a scegliere un candido look per calcare un red carpet davvero importante. Quale occasione migliore dell’Oscar come migliore attrice, ottenuto per la sua indimenticabile performance d’attrice in Vacanze Romanze nel 1954. L’abito bianco, indossato dall’attrice, era completamente ricoperto dal pizzo e aveva uno scollo a barca. La gonna svasata del vestito e il corpetto sagomato erano collegati da una cintura in vita. Il look era firmato da Givenchy.

Madonna, Like a Virgin, in bianco

Madonna è una protagonista assoluta della musica e della moda. Gli outfit della cantante, infatti, hanno sempre fatto molto rumore, portando ulteriore popolarità all’artista. Al primo red carpet dei Video Music Awards nel 1984, l’artista scelse il bianco per impressionare il suo pubblico. Madonna indossò un candido abito dal taglio molto sexy. Infatti alla romantica gonna in tulle con cuoricini stampati sopra, si contrapponeva a un bustino dello stesso colore, modello lingerie. A decorare, ulteriormente il vestito, un cinturone in vita con scritto su Boy Toy e dei lunghi guanti in pizzo. La cantante, anche con il suo look, ha rappresentato in pieno lo spirito della sua hit Like a Vergin.

Gwyneth Paltrow, etera bellezza

Come Audrey Hepburn anche Gwyneth Paltrow ha partecipato alla notte degli Oscar con un abito totalmente bianco. Correva l’anno 2012 e l’attrice ha sfilato sul red carpet con vestito da vera dea. Il capo d’abbigliamento era stato confezionato da Tom Ford e presentava uno scollo a monospalla. Il look di Gwyneth Paltrow era impreziosito da un mantello che scendeva fino ai piedi dell’attrice.

Jennifer Lopez, stupenda in bianco al Festival del Cinema di Venezia

Jennifer Lopez è, certamente, una bellezza unica, qualsiasi cosa lei indossi. Al Festival del Cinema di Venezia del 2021, però, la cantante ha scelto un look che esaltava ulteriormente le sue forme perfette. L’abito, infatti, percorreva le sue curve esplosive e si apriva in modo profondo nello scollo anteriore, decorato ulteriormente da un colletto gioiello, che saliva dietro il collo dell’artista. Lo spacco era mosso da alcune ondulazioni del vestito.

Penelope Cruz come una sposa per il Met Gala

Anche Penelope Cruz ha ceduto al fascino del bianco con un abito sontuoso e ricco, indossato per il Met Gala 2023. L’attrice, infatti, ha sfilato con un vero e proprio abito da sposa con gonna ampia e velo di Chanel, in omaggio a Karl Lagerfeld. Tutto l’outfit era finemente decorato da ricami brillanti. In onore alle origini latine dell’artista, il velo dell’abito presentava dei ricami importanti e si collegava allo scollo del vestito, ricordando le originali mantille.

Gisele Bündchen, un angelo bianco al Met Gala

Anche Gisele Bündchen ha omaggiato Karl Lagerfeld al Met Gala del 2023. La modella per la speciale occasione ha indossato un abito vintage della collezione Chanel Haute Couture del 2007. L’abito era completamente di tulle bianco ma ricoperto da strisce di ricami in tinta che partivano dallo scollo superiore e scendevano giù fino ai piedi. La luminosa creazione è stata ulteriormente impreziosita da un mantello in tinta, ricoperto di pelliccia.