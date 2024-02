Le pagelle al red carpet dei Grammy Awards 2024: Taylor Swift maestosa (10), Miley Cyrus amazzone (7)

Fonte: IPA / Getty Images Grammy Awards: i 10 look che hanno fatto la storia

Una serata di grande musica e stile quella per celebrare i Grammy Awards 2024. Un evento che ha ospitato alla Crypto.com Arena di Los Angeles i grandi della musica e non solo per premiare con l’iconico grammofono gli artisti più amati del momento. Per la 66esima edizione, i Grammy hanno visto sfilare sul red carpet artiste e artisti con look dal sapore sorprendentemente vintage, senza dimenticare un tocco di audacia. Ecco gli outfit dei Grammy 2024 che, nel bene o nel male, non dimenticheremo facilmente.

Billie Eilish, una Barbie a modo suo: 5

Billie Eilish è da sempre un’artista che, con la sua forte personalità, difficilmente riesce a non farsi notare. Anche per la sua apparizione ai Grammy 2024, la cantante di Bad Guy ha deciso di sfoggiare il suo stile personale sfilando sul red carpet con un outfit in stile college che strizza l’occhio al film cult in cui ha collaborato nella colonna sonora: Barbie. Tocchi di rosa e logo Barbie sulla giacchetta, Billie Eilish sfoggia allegramente il suo orgoglio femminile, senza cadere nell’eleganza che eventi come i Grammy sono abituati a mostrare. Personalissima ma, forse, un po’ troppo bambola sportiva.

Fonte: IPA

Allison Russell, decisamente (troppo) a tema: 6

Decisamente più elegante e maestosa Allison Russell, che per la sua comparsa sul red carpet della serata musicale ha deciso di ispirarsi al premio stesso, sfoggiando un abito largo dorato e satinato che, almeno all’apparenza, pare tutt’altro che morbido. Certo è che, nonostante abbia sicuramente centrato il tema della serata, l’outfit avrebbe potuto regalarci qualcosa di più.

Fonte: Getty Images

Miley Cyrus, quota audace: 7

Anche per la serata dei Grammy Miley Cyrus non ha nascosto la sua anima estrosa. La cantante, che ha finalmente ottenuto il suo primo Grammy per la canzone Flowers, si è presentata sul red carpet con un particolarissimo abito by John Galliano per Maison Margiela. Un look composto da un minidress in maglia metallica color oro che lascia intravedere il fisico della cantante, completato da un’acconciatura cotonata. Una scelta che si ispira a una diva canora come Dolly Parton, sua madrina. Un look che salta all’occhio, ma sicuramente non semplice: l’effetto diva/amazzone del vestito è frutto di ben 14.000 spille da balia, sicuramente non comodissime in una serata del genere.

Fonte: IPA

Taylor Swift, da record: 10

Un look da vera regina quello di Taylor Swift, che per questa edizione dei Grammy che la vede protagonista indiscussa ha deciso di sfoggiare un abito da vera diva. Curato dallo stylist Joseph Cassell Falconer, il vestito bianco scelto dalla cantante è ha un taglio bustier con spacco inguinale di Schiaparelli, adornato da lunghi guanti neri e gioielli al collo. Uno stile che può essere accostato a una più candida Jessica Rabbit, che ha messo la ciliegina sulla torna a una serata che l’ha vista diventare la prima artista a vincere per la quarta volta il premio per la categoria Album of the Year, il premio più ambito, con Midnights. Per Swift è il tredicesimo Grammy in carriera. L’abito giusto per la serata giusta.

Fonte: IPA

Olivia Rodrigo, il vintage che piace: 9

Segue l’onda del bianco anche Olivia Rodrigo, che per la serata ha scelto di puntare sul vintage sfoggiando un vestito lungo della collezione primavera estate 1995 di Gianni Versace indossato, all’epoca, da Linda Evangelista. Scollo a V, gocce luminose e sandali con tacco argentati formano un look delicato ed elegante, perfetto per una serata come questa.

Fonte: IPA



Dua Lipa, metallica: 7

Tra i nomi più attesi della serata anche Dua Lipa, che per l’evento ha deciso di sfilare sul red carpet con un abito su misura firmato Courrèges. Un vestito lungo in stile metallico con uno scollo vertiginoso dettagli cut out sui fianchi e accessori Tiffany & Co che, come gli altri outfit metallici della serata, strizza l’occhio al premio ma pare tutt’altro che delicato.

Fonte: IPA

Lana Del Rey, castigata in total black: 6

Lana Del Rey ha deciso di seguire il suo stile personale sfilando sul red carpet in un abito midi total black che richiama il suo animo romantico e dark. Toulle, fiori e fiocchi completano l’outfit vintage coquette, che però la fa apparire un po’ seria, castigata, sull’attenti.

Fonte: IPA