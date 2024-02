Come ogni febbraio tornano i, i premi più importanti della musica. In occasione dell’edizione 2024, ripercorriamo i look che ne hanno fatto la storia. A cominciare da quello di Cher, spirito guida , maestra di vita ma anche una vera icona di moda. Il suo è lo stile che più di ogni altro rappresenta gli Anni ’70,. Sembrava una fatina con il bikini bianco e la grande farfalla tra i capelli, e il make-up glitterato piacerebbe anche alle teenager di Euphoria