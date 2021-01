Elisabetta Gregoraci, la verità dietro il viaggio a Dubai con Flavio Briatore

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

C’è un’altra verità dietro il viaggio a Dubai di Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore. A svelarla è il settimanale Chi secondo cui la showgirl, dopo l’addio al GF Vip, sarebbe volata negli Emirati Arabi per alcuni affari. Nelle scorse settimane si era parlato di un ritorno di fiamma fra l’imprenditore e la modella durante un viaggio in occasione di Capodanno.

Flavio ed Elisabetta sono stati legati per oltre dieci anni. Un matrimonio terminato qualche anno fa, ma che non ha causato rancori e attrici fra i due. Ancora oggi, complice l’amore per il figlio Nathan Falco, la Gregoraci e Briatore hanno un ottimo rapporto. Così tanto da trascorrere insieme le vacanze di Natale. Nei giorni scorsi gli ex erano apparsi sorridenti e felici su Instagram, fra una passeggiata in spiaggia, una partita a ping pong e una cena.

In tanti avevano commentato gli scatti dell’imprenditore e della showgirl sperando in un ritorno di fiamma. Sembra però che dietro il viaggio a Dubai di Elisabetta ci fosse ben altro. Sulla rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi si legge che la Gregoraci avrebbe raggiunto Flavio per valutare un investimento fatto insieme all’ex marito. “In passato aveva acquistato quote del locale dell’ex Flavio Briatore, il Billionaire Dubai – spiegano -, e ora, d’accordo con lui, è volata in terra araba per controllare i suoi affari da Mille e una notte, che vanno a gonfie vele. Del resto Dubai ha aperto le porte al turismo e ovunque spuntano tour operator che propongono volo, soggiorno e perfino il vaccino anti Covid”.

Nessuna questione sentimentale, dunque, ma solo affari. Nella Casa del GF Vip, la Gregoraci si era confidata sul rapporto con Briatore, rivelando di essersi riavvicinata all’ex durante il lockdown, così tanto da ricevere una proposta di nozze. “Noi ci siamo lasciati da tre anni, è stato come ai vecchi tempi. Passando del tempo insieme un giorno mi ha detto: “Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci“. È andata così, è stata una cosa bellissima. Il fatto è che non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ho paura di far peggio”.