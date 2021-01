Briatore-Gregoraci: la partita a ping pong che conferma la pace

editato in: da

Tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, archiviata l’esperienza non proprio felice del GF Vip, è tornato il sereno. Complice la vacanza di inizio anno a Dubai, dove Elisabetta è volta subito dopo il Capodanno al GF Vip e dove l’imprenditore ha inaugurato un nuovo Billionaire, la coppia ha documentato con foto e video sui rispettivi account Instagram la serenità e complicità dei giorni trascorsi insieme. Per amore del figlio Nathan.

L’ultimo vede Flavio ed Ely impegnati in una partita a ping pong, arbitro il figlio. Proprio per amore del bambino, la Gregoraci aveva deciso di interrompere la sua permanenza nella Casa, e di trascorrere in Natale insieme a lui e Flavio, come una normale famiglia. Che seppur separata, ha deciso di volersi bene e di mantenere rapporti sereni. Sono lontani i giorni delle polemiche, dovute ad alcune sue dichiarazioni ai coinquilini, che non erano andate giù all’imprenditore. Proprio Briatore aveva fatto il primo passo scrivendole una lettera in diretta, spiegando i suoi dubbi ma rimarcando la sua stima per lei. Da quel momento, anche Elisabetta aveva invertito la rotta e i rapporti, piano piano, si erano ricuciti. E questa vacanza insieme a Dubai ne è la conferma.