Fonte: Getty Images Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore è uno degli imprenditori italiani più influenti. Spesso al centro delle polemiche per alcune sue schiette dichiarazioni, il manager non ha timore a esporsi in prima persona e a dire la sua in diversi campi, come la politica, l’economia e, perfino, la televisione. Nel piccolo schermo l’imprenditore farà presto ritorno, con una produzione che lo vede protagonista assoluto.

Lo stesso Flavio Briatore, infatti, ha raccontato che la Rai ospiterà nel primi mesi del 2024 un reality show molto particolare, che lo vede al timone. Si tratta di The Apprentice, format americano, che non debutterà in Rai con la sua prima edizione, perché è stato prodotto, già in passato, da Sky sempre con l’imprenditore italiano come conduttore.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, non sarà solo Flavio Briatore a fare il suo debutto in Rai. Con l’imprenditore dovrebbe approdare alla conduzione di un programma tv della rete pubblica italiana anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci, i rumors la vogliono presto in Rai

Elisabetta Gregoraci è conosciuta al grande pubblico per la sapiente conduzione di diversi programma televisivi, tra cui Buona Domenica e, di recente, Battiti Live. La presentatrice tv, però, ha fatto molto parlare di sé anche per il suo matrimonio, oggi finito, con Flavio Briatore. Dall’amore tra la showgirl e l’imprenditore è nato Nathan Falco Briatore, che la coppia ancora cresce come una felice famiglia unita.

I tre, infatti, sono spesso protagonisti di vacanze comuni, come l’ultimo soggiorno da favola in Kenya, dove la famiglia ha festeggiato il Natale e il Capodanno. Un legame indissolubile, quello che lega Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, che sembra ancora più confermato dalle ultime indiscrezioni. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi e riportato da Libero, l’imprenditore, infatti, avrebbe favorito l’ingresso in Rai da conduttrice televisiva dell’ex moglie.

Secondo i rumors, il manager avrebbe utilizzato la sua influenza e le sue conoscenze per favorire l’approdo di Elisabetta Gregoraci a Rai Due. A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo: “Briatore ha sempre più potere in Rai. Stimatissimo da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, amico personale di Matteo Renzi e del manager Lucio presta (da cui Amadeus si è recentemente staccato)… Favorire l’ascesa della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci sulla seconda rete del Servizio pubblico”.

Elisabetta Gregoraci, il possibile nuovo impegno televisivo

Elisabetta Gregoraci potrebbe essere presto un nuovo volto di Rai Due. Secondo gli ultimi rumors, infatti, la conduttrice televisiva potrebbe presto approdare nella rete televisiva pubblica alla conduzione di un divertente show televisivo. Si tratterebbe di Made in Italy, programma televisivo comico, ispirato al Made in Sud, condotto da Stefano De Martino.

L’ex moglie di Flavio Briatore, insomma, potrebbe mettere in risalto tutta la sua verve ironica e divertente alla conduzione dello show brillante. Se queste indiscrezioni fossero confermate, entrambi gli ex coniugi sarebbero nel 2024 dei volti di Rai Due. Flavio Briatore, infatti, debutterà nel canale televisivo nella primavera del 2024 con il reality show The Apprentice.

Alcuni concorrenti tra i 19 e i 35 anni verranno selezionati dal manager italiano, a partire dal loro curriculum. Solo alcuni di loro potranno competere per diventare dei veri e propri imprenditori.