Elisabetta Gregoraci, la foto in bikini: “La perfezione”

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Continuano le vacanze spensierate di Elisabetta Gregoraci che, per la prima volta quest’anno, non è impegnata alla conduzione dello show musicale estivo di Mediaset, Battivi Live. Al suo posto, infatti, è stata chiamata al timone del programma televisivo Ilary Blasi, accompagnata dal supporto di Alvin e di Rebecca Staffelli.

Elisabetta Gregoraci, invece, si gode la bella stagione con il figlio Nathan Falco Briatore, la sorella Marzia Gregoraci e i suoi nipotini. Di recente, però, la conduttrice televisiva, si è spostata a Forte Dei Marmi, da dove ha condiviso degli scatti che mostrano tutta la sua bellezza statuaria. La presentatrice tv, infatti, ha postato degli scatti in bikini che mostrano il suo fisico perfetto.

Elisabetta Gregoraci, scultorea in bikini marrone

Elisabetta Gregoraci riesce a selezionare sempre dei look eleganti, che esaltano la sua bellezza. Anche se di recente è stata criticata per un outfit scelto per il matrimonio della cugina, la conduttrice televisiva difficilmente commette degli errori di stile, mostrandosi, spesso, con dei look sensuali e bon-ton o con altri chic ed eleganti.

Anche al mare, i bikini indossati da Elisabetta Gregoraci sono sempre molto apprezzati dai suoi sostenitori, che li commentano, sui suoi canali social, con diversi aggettivi positivi. Se, di recente, la presentatrice tv ha ceduto al fascino del costume animalier, sulle spiagge di Forte dei Marmi, l’ex moglie di Flavio Briatore ha sfoggiato un bikini marrone chiaro che esaltava il suo fisico statuario. Il capo da spiaggia era composto da diverse strisce di stoffa che, insieme, componevano il top del bikini a forma triangolare e la parte inferiore con taglio brasiliano. Molti i commenti dei sostenitori della presentatrice televisiva, che hanno esaltato la sua bellezza: “La perfezione”, “Sei un incanto” e “Bellezza scultorea. Meravigliosa, una vera opera d’arte”.

Non sono mancate, però, anche le solite critiche degli haters: “Ma non ti vergogni?”, a cui Elisabetta Gregoraci ha risposto a tono: “Di cosa nello specifico?”.

Elisabetta Gregoraci, alla festa con il lingerie look

Elisabetta Gregoraci ha deciso di condividere delle nuove foto dalla sua vacanza italiana sul suo canale Instagram ufficiale. Nella galleria di scatti social, la conduttrice televisiva ha mostrato diversi look perfetti per divertirsi in vacanza. Per una festa all’aperto, infatti, la presentatrice tv ha indossato una minigonna arancione a portafoglio con un ricamo floreale nella parte anteriore.

Il capo d’abbigliamento è stato abbinato a un reggiseno celeste a balconcino ricoperto da applicazioni a forma di petali di fiori in tinta. La conduttrice televisiva ha condiviso anche un video in cui lei è ritratta mentre balla e canta, con lo speciale look addosso.

Nelle altre foto, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un completo rosa e arancione con stampe dal sapore vintage, composto da top, short e pareo coordinato. Anche per il dopo mare, la conduttrice televisiva ha scelto un look elegante ma colorato. In una delle foto, infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore indossa un kaftano ampio dalla base bianca e con dei decori colorati. Tutta la parte delle maniche, infatti, era abbellita da disegni nei toni del viola, del rosso, dell’oro e del verde.