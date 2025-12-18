Elisabetta Gregoraci ha avuto l'onore di presentare un importante evento dedicato alle donne, a Napoli: tutto quello che sappiamo sul sensualissimo abito indossato all'evento

Sono state le donne tutte, con la loro forza ed i loro mille talenti, le grandi protagoniste della splendida serata di festa che ha avuto luogo in quel di Napoli, su di una terrazza con vista mozzafiato sul golfo.

Promossa da Carpisa, Yamamay, Miriade, Carlino Group e Idea Bellezza, la cerimonia — giunta alla sua decima edizione — ha visto la premiazione di ben ventotto donne che hanno ricevuto il premio Donne per Napoli. Un riconoscimento dedicato a figure femminili, attrici, sportive, giornaliste, scienziate, musiciste, da Simona Agnes a Francesca Pascale, da Sabrina Scampini a Giorgia Palmas, da Ludovica Nasti a Giordana Marengo, che incarnano la forza del loro genere. Volti che nel corso dell’anno hanno acceso i riflettori sulla propria patria, che oggi celebra 2500 anni dalla sua fondazione.

Al timone dell’evento Elisabetta Gregoraci, la quale con estremo orgoglio ha accolto sul palco le numerosissime personalità di spicco del mondo culturale della città partenopea. Che outfit avrà scelto? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Gregoraci presenta “Donne per Napoli”: il look sensuale, fra trasparenze e dettagli preziosi

Tra un impegno ed un altro, Elisabetta Gregoraci è volata da Monte Carlo a Napoli per condurre la decima edizione del premio Donne per Napoli.

E, per un occasione tanto importante, eccola indossare un look altrettanto speciale: inutile dirlo, gli sguardi erano tutti puntati sul suo meraviglioso abito da sera, lungo, nero e totalmente vedo-non vedo fatta eccezione per il fitto decoro ad alternare piume, strass, pizzo e fiori.

Si trattava di un’esclusiva creazione firmata dal brand di alta moda Room 76, dal cui corpetto finemente decorato, caratterizzato da un profondo scollo a “V”, aveva inizio una gonna semitrasparente dalla texture a rete.

A completare la mise erano poi un paio di alti sandali con cinturino alla caviglia color argento, delle onde morbide tra i capelli ed un make up radioso con focus sugli occhi.

Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci: ” Io, mio figlio e sua madre stiamo bene insieme”

Dopo undici lunghi anni Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno messo la parola fine al proprio chiacchieratissimo matrimonio. Nonostante questo il loro rapporto è comunque sempre rimasto sereno, conseguenza di una sincera stima reciproca ma soprattutto dell’amore incondizionato per il figlio Nathan Falco.

Basti pensare che sono state innumerevoli le occasioni in cui l’imprenditore e la conduttrice hanno riservato l’uno all’altra belle parole, tanto da far sperare in un possibile riavvicinamento. L’ultima volta? Recentissima.

“Mio figlio è sul podio, per adesso c’è un podio solo con il primo posto”, ha ammesso Briatore nel corso di un’intervista rilasciata per l’apertura del suo nuovo ristorante di lusso a Dubai, Lion in the sun. “C’è sempre un bel rapporto con la mamma di mio figlio, stiamo bene insieme tutti e tre. Ma in questo momento è molto difficile avere relazioni quando fai la vita che faccio”, ha continuato poi.

