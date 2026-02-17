Elisabetta Gregoraci, il look sparkling da Jessica Rabbit con guanti da opera

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

È da qualche tempo che non si vede Elisabetta Gregoraci sul piccolo schermo, probabilmente dalla scorsa primavera, quando era al timone di Audiscion, insieme a Gigi e Ross. Una situazione, questa, che non perdurerà molto a lungo: stando a quanto svelato, seppur in minima parte, sul profilo Instagram ufficiale della showgirl, la vedremo presto tornare al centro della scena con un inedito spot che profuma di sensualità e rinascita. Così non l’avevamo mai vista. Ma capiamone di più.

Elisabetta Gregoraci come Jessica Rabbit: per il nuovo spot pubblicitario è super sensuale

Non un semplice rientro ma uno in grande stile, quello che vedremo presto fare a Elisabetta Gregoraci: un’apparizione del tutto inattesa — ma nella quale in molti speravano — che sa di promessa mantenuta, di bellezza e di amore per il racconto.

“Il dietro le quinte di uno spot che presto vedrete in TV. Il progetto mi ha conquistata dalla prima lettura del copione.. poi è arrivata la giornata sul set: intensa, divertente, piena di risate, concentrazione e un team pazzesco. Un’energia di quelle che ti restano .. e anche un bel po’ di freddo (capirete il perché). Non vedo l’ora che possiate vederlo!”, si legge su Instagram.

Con queste parole dense d’entusiasmo la conduttrice calabrese ha annunciato a tutto il mondo la lieta notizia, corredandola di alcuni degli scatti più belli tratti dal set e che ce la svelano in una versione decisamente ancora inedita: eccola in posa davanti allo specchio del camerino, come una moderna Jessica Rabbit. Una in carne ed ossa.

La tenuta, firmata Marciano by Guess, è a dir poco spettacolare e lascia senza fiato: si tratta di un lungo abito rosso, proprio come tutto il resto, con scollo a cuore e gonna semitrasparente. Come si vede l’intera silhouette è ricoperta di fitti ricami con cristalli, e lo stesso vale per i guanti da opera velati che nella prima foto le vediamo accomodare sugli avambracci.

Sono color del fuoco e della passione, ovviamente, anche i sandali con tacco appuntiti (e laccati) che si intravedono appena attraverso il sensuale gioco del vedo-non vedo. Una piega plastica e mossa, con scriminatura laterale, ed un make-up intenso sugli occhi ultimano il look da perfetta femme fatale.

Elisabetta Gregoraci (di nuovo) in tv come protagonista di un misterioso spot: di cosa si tratta

Sappiamo che Elisabetta Gregoraci tornerà molto presto sui nostri schermi, e che lo farà nel modo più sensuale ed elegante possibile. Ma di cosa si tratta esattamente?

Stando ad una delle immagini in particolare, tra quelle presenti nel carosello fotografico condiviso, dovrebbe trattarsi (nuovamente) di Rossini: l’azienda italiana, leader nella produzione di abbigliamento professionale e dispositivi di protezione individuale, aveva voluto proprio lei qualche mese addietro per il lancio della campagna Autunno/Inverno 2025.

Lo spot presentava la linea WorkVenture, una collezione dal design sportivo e realizzata con tessuti innovativi, pensata per affrontare ogni sfida quotidiana, nell’ambiente lavorativo e oltre.

Che la collaborazione sia stata confermata anche per il 2026, e le novità che verranno? Non ci resta che pazientare un altro po’ per scoprirlo.

