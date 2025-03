Elisabetta Gregoraci posa senza veli: “Meravigliosa”

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha deciso di colpire nel segno con un post social molto sensuale ma sempre elegante. La conduttrice televisiva, infatti, ha deciso di condividere degli scatti seducenti, sul suo canale Instagram ufficiale, in cui appare parzialmente senza veli, mostrandosi solamente con degli shorts a vita alta neri, coordinati a delle calze poco velate.

Elisabetta Gregoraci, gli scatti seducenti

Elisabetta Gregoraci ha di recente compiuto gli anni. L’8 febbraio scorso, infatti, la conduttrice televisiva è arrivata al traguardo dei 45 anni, festeggiati con un grande party, che ha avuto luogo al Billionaire di St. Moritz. Tra i diversi invitati accorsi per celebrare il compleanno della presentatrice anche il suo ex marito Flavio Briatore e, ovviamente, il figlio Nathan Falco, che negli ultimi mesi si è trasferito in Svizzera per i suoi studi.

Per il suo giorno speciale la conduttrice ha sfoggiato un outfit elegante e sbarazzino, visto che ha scelto un mini dress nero. Ma, di recente, un altro look total black ha colpito l’attenzione dei suoi numerosi ammiratori. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha scelto di condividere degli scatti su Instagram con indosso solo delle calze e un pantaloncino nero, mentre la parte superiore del suo corpo era completamente senza veli.

La conduttrice televisiva ha accompagnato gli scatti con una didascalia, che spiega il suo modo d’intendere la sensualità: “Un gioco di equilibri, mai troppo, mai troppo poco”.

Nelle foto social la presentatrice tv mostrava tutta la sua bellezza unica e il suo fisico perfetto, come sottolineato anche dai suoi tanti sostenitori in diversi commenti: “Una bellezza disarmante!!!”, “Ti guardo e mi lasci senza fiato, sempre, sei pazzesca” e ancora “Sei uno spettacolo di donna”. Elisabetta Gregoraci ha esaltato ulteriormente la sua bellezza con una pettinatura liscia e una semplice collana in oro con un ciondolo che rappresentava il simbolo dell’infinito.

Elisabetta Gregoraci, i look alla Milano Fashion Week

Elisabetta Gregoraci ha mostrato ancora una volta la sua bellezza con una foto senza veli, che metteva in evidenza anche la sua naturale eleganza. La classe della conduttrice televisiva è stata protagonista anche dei look scelti per prendere parte alla Milano Fashion Week 2025.

Per l’evento importante la presentatrice ha dapprima indossato un mini dress nero con un taglio aderente nella parte superiore e applicazioni a forma di petali di fiori in quella inferiore.

In seguito Elisabetta Gregoraci ha partecipato al defilé di Ermanno Scervino con un completo, composto da pantaloncino e giacca, color carta da zucchero. Per completare il suo outfit la conduttrice ha scelto un paio di sandali col tacco in tinta, degli occhiali da sole e una coppia di orecchini, che erano formati da due cerchi verticali in oro.

Ma la presentatrice non ha perso occasione per mostrarsi anche con un abito elegante. Si trattava di una creazione in morbido tessuto bianco con un taglio dritto e un corpetto gioiello. Nella parte superiore, infatti, il vestito presentava dei decori floreali, contornati da strisce di tessuto nero.

Sorprendente anche il look scelto da Elisabetta Gregoraci per partecipare alla sfilata di Laura Biagiotti. Si trattava di un completo bianco, composto da gonna e giacca a frange, decorate da piccoli punti di luce.