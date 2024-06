Elisabetta Gregoraci, look sensuali e bon-ton a Montecarlo

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Anche se ha perso la conduzione di Battiti Live, dove verrà sostituita da Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci sta vivendo un’estate spumeggiante. Tra foto patinate, momenti con il figlio, passeggiate, matrimoni di amiche e parenti la showgirl sembra felice e rilassata. Una prova sono le ultime foto di Elisabetta spuntate su Instagram, in cui troviamo un’alternanza di stili: sexy per serate mondane e cocktail in riva al mare, più classiche per passeggiate e appuntamenti in città. Al momento la Gregoraci si trova a Montecarlo, dove abita.

Completi da mare e cocktail dress: i look da giorno e da sera di Elisabetta Gregoraci

Completi da spiaggia in tessuto camicia, abiti con oblò, feritoie e occhielli, come vanno adesso, classici tubini da serata elegante e tanti accessori: l’ultimo carosello della Gregoraci è una sfilata di look tutti da copiare, magari con le versioni più economiche, i duples come si dice in gergo fashion. Elisabetta ha indossato un completo gonna e camicia color giallo pallido, dove si intravede la parte sopra del bikini, di un bel viola acceso e stampa Paisley. Poi ha proposto un classico abito a tubino nero che sfoggia durante una serata abbinato a un paio di sandali a classiche listarelle nere.

Per un’altra serata speciale, Elisabetta ha scelto un abito color corda in tessuto elasticizzato con un incrocio lungo il décolleté che le lascia scoperti pancia e ombelico e prosegue nella gonna arricciata e aderentissima. Un look sensuale che svela anche l’abbronzatura color caramello della conduttrice televisiva. Elisabetta ha optato per un’acconciatura sciolta e naturale e ha unito una decina di bracciali per polso in modo da arricchire il suo look. L’abito ha una profonda scollatura che la Gregoraci ha mostrato in un altro scatto, mentre teneva in mano una rosa bianca.

Passeggiata in città: il bellissimo completo di Prada

Per un giro tra le vie centrali della città Elisabetta Gregoraci ha scelto un completo dalle linee classiche e dallo stile molto trendy color caffellatte, in stile college, firmato Prada: camicia corta, lunga gonna a campana e deliziosa borsa di paglia a forma di mezzaluna, il tutto abbinato con una cintura sottile color noce, un paio di orecchini a cerchio e scarpe trasparenti in PVC, uno degli ultimi imperdibili trend della moda 2024. In mano la showgirl stringe uno smartphone con cover rosa.

La Gregoraci ha la capacità innata di apparire in ogni scatto come se fosse la cover girl di una rivista di moda. È sempre impeccabile: capelli, make up e soprattutto outfit sia in stile più classico che più sensuale. Anche gli accessori e i gioielli sono molto curati, come gli occhiali da sole fumé modello a mascherina che appaiono in uno scatto del carosello, anelli, bracciali e borse, mini-bag o grandi classici dell’estate, come quella in paglia.

Negli ultimi giorni Elisabetta Gregoraci si è presentata a un matrimonio a Soverato con un lungo abito bianco aderente, molto scollato, con un inserto pitonato proprio sotto il décolleté. Il vestito era già stato indossato a Cannes durante un party del 2008. Dunque anche Elisabetta conserva i vecchi vestiti nel guardaroba e magari li rispolvera anni dopo per un’altra occasione… in ogni caso il suo stile è estremamente personale, in qualunque chiave scelga di declinarlo.