Elisabetta Gregoraci seduce Venezia82: look cipria e bustier in pizzo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Al Festival di Venezia 2025 è arrivata anche Elisabetta Gregoraci che ha incantato tutti al Lido con un look rosa cipria, raffinato e sensuale al tempo stesso, firmato Ermanno Scervino.

Elisabetta Gregoraci alla Mostra del Cinema di Venezia

Il 2 settembre è arrivata lei alla 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Elisabetta Gregoraci, e come Miriam Leone, lascia tutti senza fiato già durante la tradizionale trasferta sul taxi boat, prima di vederla in abito da sera sul red carpet.

La presentatrice e showgirl ha deliziato i fan che l’hanno accolta al Lido nel giorno in cui vengono presentati in concorso A House of Dynamite di Kathryn Bigelow con Idris Elba e Rebecca Ferguson e L’Étranger di François Ozon. E soprattutto dopo che Dwayne Johnson, The Rock, si è commosso per i 15 minuti di applausi al film che lo vede protagonista, The Smashing Machine.

L’appuntamento di Elisabetta col Festival di Venezia è diventato ormai una costante almeno dal 2018, con la sola eccezione del 2020 a causa del Covid. Così, anche quest’anno non la presentatrice non ha tradito le aspettative ed eccola al Lido.

Getty Images

Elisabetta Gregoraci veste Ermanno Scervino a Venezia

Il look da giorno scelto dalla Gregoraci è firmato Ermanno Scervino. L’outfit è rosa cipria, composto da un bustier di pizzo, molto sensuale che mette in risalto il décolleté, e da un paio di pantaloni a palazzo con piega centrale, lunghi oltre le caviglie, che abbina a un paio di sandali-gioiello di cui si vede solo qualche dettaglio.

La mise è completata da una cintura in cuoio, una sciarpa lunga, realizzata con lo stesso pizzo del bustino, e degli occhiali da sole che Elisabetta toglie per rivelare lo sguardo ai fotografi, esaltato dall’eyeliner nero. Mentre i capelli neri e lunghissimi sono lasciati ricadere ondulati sulle spalle. Per quanto riguarda i gioielli, il focus è sui bracciali di Davite Delucchi.

Getty Images

Elisabetta Gregoraci felice e innamorata

Sorridente e abbronzata, Elisabetta ha trascorso diversi giorni di vacanza nella sua terra, in Calabria. Tra un bikini scolpito e l’altro, ha condiviso anche una serie di foto con gli affetti della sua vita, il papà Mario, la sorella Marzia, i nipotini.

La showgirl ha ricordato anche la mamma, scomparsa nel 2011 per un tumore al seno, pubblicando una toccante immagine della sua tomba.

L’estate della showgirl è stata indubbiamente all’insegna dell’amore. Pur rimanendo forte il legame con il suo ex marito, Flavio Briatore, si vocifera che abbia una nuova storia con l’imprenditore Lodovico Patti, che ha 27 anni. Galeotta fu la vacanza a Bali, anche se pare che i due si frequentino già da qualche tempo e che siano stati visti insieme anche in Costa Azzurra.

Ma a Venezia Elisabetta è arrivata sola. E anche senza rumors sulle sue love story, riesce a catturare l’attenzione di tutti col suo look di una femminilità estrema.