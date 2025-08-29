Heidi Klum, regina del red carpet con l’abito-corsetto
Non è Mostra del Cinema di Venezia se non ci sono gli abiti e i trend. Quest’anno come non mai troneggiano abiti lingerie, corsetti e dei sensuali (mai volgari) vedo non vedo. All’apertura del Festival, Heidi Klum ha calcato il tappeto rosso insieme alla figlia Leni e ha attirato tutti i flash con un abito haute couture firmato Intimissimi di colore rosa cipria. Il modello presenta un corpetto strutturato con scollo a cuore, stecche a vista e un drappeggio laterale che svelava l’anca. L’abito è poi completato da un’elegante collana di diamanti.