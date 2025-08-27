Emanuela Fanelli illumina il Festival del Cinema di Venezia 2025 con Armani Privé
Prima conduttrice nella storia della Mostra, Emanuela Fanelli porta sul red carpet tutta la responsabilità del ruolo con un’eleganza che non lascia spazio a incertezze. Il suo Armani Privé è un trionfo di cristalli argentati che scivolano come pioggia luminosa lungo il corpo, con una scollatura vertiginosa che la rende regale ma mai eccessiva. La linea morbida dell’abito, che accompagna le forme senza costringerle, è un inno a un glamour sofisticato, senza tempo. Fanelli sta divinamente: riesce a fondere la solennità del ruolo con la freschezza di un debutto storico, distinguendosi da chi cade nell’ovvio scintillio da red carpet. Un colpo da vera protagonista.