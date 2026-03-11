Rose Villain è incinta: su Instagram il video con Sixpm che annuncia la gravidanza

Rose Villain è incinta: l'annuncio della cantante e del marito Sixpm in un video dolcissimo in cui mostra il pancino.

IPA Rose Villain

Rose Villain è incinta e a scelto di annunciarlo nel modo più dolce, pubblicando un video tenerissimo su Instagram insieme al marito Sixpm.

Rose Villain è incinta: l’annuncio in un video Instagram

Nel video apparso sul profilo Instagram della cantante vediamo Rose Villain su una spiaggia. L’artista indossa una tutina che mette e in evidenza il pancione e canta felice un brano dedicato molto probabilmente al bimbo in arrivo. Le immagini raccontano la scoperta della gravidanza, l’emozionante abbraccio con il marito Sixpm, emozionato all’idea di diventare papà, ma anche la reazione di parenti e amici di fronte alla notizia.

Una clip dolcissima che testimonia la felicità della coppia e tutta l’emozione di fronte alla scoperta della nuova avventura che attende Rose Villain e il marito. Immediati i commenti di fan e amici della coppia che hanno voluto fare i loro auguri ai futuri genitori. Fra loro Paola Turani, ma anche Fred De Palma, Mara Sattei, Noemi e Gaia.

L’amore di Rose Villain e Sixpm

Innamoratissimi, legati nella vita come sul lavoro, Rose Villain e Sixpm (vero nome Andrea Ferrara) si sono sposati nel 2022 a Brooklyn dopo il primo incontro avvenuto a New York. Un amore solido, cresciuto lontano dai riflettori,

Originario di Napoli, Sixpm, è un noto produttore discografico, attivo soprattutto negli Stati Uniti. Dopo aver iniziato la sua carriera a Milano si è trasferito prima a Los Angeles, poi a New York, collaborando con tantissimi, anche italiani, come Elisa, Jovanotti, Tony Effe, Ernia, Marracash e Salmo.

“I miei manager mi abbinavano a diversi producer per fare delle session. Con lui è scattato subito qualcosa di speciale, ho pensato: è lui. Un colpo di fulmine artistico – aveva raccontato poco tempo fa la cantante, parlando del primo incontro con il marito -. […] Ci sono voluti sei mesi per metterci insieme. Ero molto emo all’epoca, scrivevo canzoni tristissime, avevo i capelli lunghissimi blu scuro, mi vestivo di nero, facevo vita notturna. Insomma ero inquietante. Eh sì, anche Andy oggi me lo ricorda, facevo un po’ paura, non ero esattamente la persona con cui sogni di fidanzarti. Però poi ci siamo innamorati perdutamente”.

In quell’occasione Rose Villain aveva svelato la volontà di avere un figlio, ma anche il bagaglio di paure legato a questo passo così importante. L’artista aveva svelato di sentirsi spaventata all’idea di avere un lato dark, compensato però dalla positività e dalla forza del marito, sempre al suo fianco.

“Lo canto anche in una canzone: “con te un figlio non può venire sbagliato”. Perché a volte mi dico che tutto il mio bagaglio di oscurità è un pericolo, potrei trasmetterlo al mio bambino, o forse quel bambino potrebbe soffrirlo. Ma con una persona così entusiasta della vita al mio fianco sono tranquilla. Ora l’ho accettato, ma non è detto che un figlio lo capisca. Io l’oscurità di mia madre la percepivo, anche se poi la esorcizzavo in teschi e nei cimiteri – che sono ancora oggi i miei posti preferiti”.

E quel bimbo, come raccontato da Rose Villain, presto arriverà a portare luce nella vita dell’artista che, con il pancione e in spiaggia, non potrebbe essere più bella e solare di così.