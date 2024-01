Fred De Palma, chi è la fidanzata Jori Delli

Fred De Palma è fidanzato e no, non si tratta di Ana Mena: ufficiale dallo scorso anno la relazione con Jori Delli. Ecco chi è

Fonte: IPA Jori Delli e Fred De Palma

Fred De Palma si è spesso ritrovato al centro di voci di gossip. La più insistente lo voleva al fianco di Ana Mena, con la quale ha spesso collaborato. Se in passato tra loro sia scattata la scintilla o meno, non è dato saperlo. Il cantante è però ora felicemente fidanzato con la modella e influencer Jori Delli.

I due hanno ufficializzato la loro relazione ad agosto dello scorso anno, pubblicando una serie di foto romantiche. Anche in questo caso si rincorrevano delle voci, risultate poi veritiere.

Chi è Jori Delli

Sei anni di differenza tra Fred De Palma e Jori Delli. Lui è un classe ’89 e lei è nata nel 1995. Come detto, si tratta di una modella e influencer. È nata a Mestre e cresciuta a Quarto d’Altino. Le sue origini sono però albanesi. Ha frequentato il Politecnico di Torino, facoltà di Ingegneria Gestionale, per poi trovare spazio tra social e televisione.

Per un periodo è stata infatti il volto di Sportitalia, impegnata in un programma sul calciomercato. Questo l’aveva avvicinata al mondo del calcio, iniziando a frequentare il calciatore Simone Camolese. È così finita ulteriormente sotto i riflettori. Molto seguita sui social, vanta centinaia di migliaia di follower tra Instagram e TikTok.

Fred De Palma a Sanremo

Amadeus ha accolto tra i big di Sanremo 2024 quello che viene considerato il re del raggaeton italiano, Fred De Palma. Il suo vero nome è Federico Palana, classe 1989, nato a Ceva (provincia di Cuneo) il 3 novembre.

Ha esordito nel mondo della musica nel 2007, facendosi largo in un panorama che lo ha notato inizialmente per il suo freestyle. Molto seguito sui social, sui quali però condivide poco della sua vita privata, che tiene resti tale.

Si giocherà le sue carte tra i 27 Big in gara sull’Ariston, cantando la sua Il cielo non ci vuole. Dopo l’ufficializzazione, ha scritto su Instagram semplicemente questo: “Preparatevi”. Di certo regalerà uno spettacolo sul palco, potendo inoltre far leva su un grande sostegno di pubblico.

Non vede l’ora di far ascoltare il proprio ritmo anche a tutti quelli che non lo conoscono affatto. Per un’intera generazione di appassionti di Sanremo, infatti, risulterà come una sorta di debuttante. Un concetto difficile da comprendere, come lo è stato per Ghemon, definito tale da più fronti, nonostante una carriera iniziata negli anni ’90.

Come detto, il titolo scelto per il brano dell’Ariston è Il cielo non ci vuole. Ovviamente è stata ascoltata soltanto da poche persone ben scelte, ma De Palma ha spiegato il suo significato. Questa è la sua prima partecipazione alla gara canora per eccellenza in Italia, e ha optato per una canzone molto significativa.

Non si tratta di un brano nato per Sanremo ma, avendo questa chance, ha deciso di giocarsela proprio con lei, che è un mix di emozioni raccontate alla sua maniera, come “la nostalgia di stare ancora insieme“. Oggi è molto emozionato, con l’avvicinarsi del grande giorno. Ha potuto provare le sensazioni del rapportarsi con l’orchestra, il che gli ha fatto un po’ tremare le gambe, immaginando il gran giorno: “Come il bunjee jumping. Come saltare nel vuoto”.