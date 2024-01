Il conto alla rovescia scorre inesorabile in attesa dell’inizio del nuovo Festival di Sanremo diretto artisticamente da Amadeus. La kermesse musicale in programma dal 6 al 10 febbraio promette scintille, con un ricco cast di cantanti in gara che abbraccia tutte le generazioni e i primi ospiti annunciati dal conduttore. Dopo la scelta dei co-conduttori e gli artisti sul palco galleggiante della Costa Smeralda, è stata la volta di tre nomi pronti a portare sul palco altrettanti successi in occasione di anniversari indimenticabili: Giorgia, Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti.

Giorgia co-conduttrice canta la sua E poi

Era già nota la presenza di Giorgia a Sanremo 2024 nelle vesti di co-conduttrice della seconda serata, in programma mercoledì 7 febbraio. Un gradito ritorno dopo l’edizione precedente che l’aveva vista in gara a distanza di tanti anni con Parole dette male, brano che ha riconfermato le sue incredibili doti vocali.

Giorgia continua a essere una delle voci più belle d’Italia (se non del mondo) ed è stato proprio il Festival di Sanremo a donarle il primo grande successo. Ecco perché durante la sua serata proporrà l’iconica E poi, quel malinconico inno all’amore che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, presentato nella sezione Nuove Proposte nel 1994. Trent’anni fa nasceva un mito e Amadeus ha deciso di celebrarlo, come da lui stesso annunciato durante la conferenza stampa di ascolto dei brani di tutti i cantanti in gara.

Eros Ramazzotti, il grande ritorno a Sanremo con Terra promessa

Impossibile non ricordare Terra promessa, brano che è diventato l’inno di un’intera generazione e che è valso la vittoria a Sanremo nella sezione Nuove Proposte a quello che sarebbe diventato uno cantautori più amati della nostra epoca: Eros Ramazzotti.

Lontano dall’Ariston ormai da anni, Amadeus ha invitato il grande Eros in questa ricca edizione del Festival per riproporre dal vivo la storica canzone che nel 1984, ben 40 anni fa, non solo lo ha portato alla vittoria, ma ha dato il via a una carriera incredibile, con successi conosciuti in tutto il mondo.

Gigliola Cinquetti, la storia del Festival con Non ho l’età

Era poco più di una bambina quando Gigliola Cinquetti ha incantato i presenti di quell’edizione del Festival di Sanremo rimasta nella storia. Un Sanremo quello del 1964 che l’ha vista trionfare (inaspettatamente) su tutti, anche sui grandi come Bobby Solo (quell’anno in gara con Una lacrima sul viso), con la sua voce flebile e dolcissima e una sensualità fanciullesca che sono diventate iconiche.

Impossibile dimenticare quelle immagini in bianco e nero che ancora oggi vengono riproposte sul piccolo schermo, con la Cinquetti giovanissima: appena un filo di trucco, un abito con il colletto ampio com’era di moda in quegli anni e la coda alta che ne mostrava il viso. La cantante torna sul palco dell’Ariston per celebrare i 60 anni di quella vittoria con il brano Non ho l’età (per amarti) che, tra l’altro, ha trionfato anche all’Eurofestival (oggi Eurovision Song Contest). La prima per lei ma anche per il nostro Paese.

Sanremo 2024, ospiti e co-conduttori del Festival di Amadeus

Amadeus ama fare le cose in grande e questo ce lo ha insegnato negli ultimi anni che lo hanno visto al timone della kermesse musicale più importante d’Italia. Con una lista di cantanti in gara che abbraccia ogni generazione e schiaccia l’occhio al popolo dei social (basti pensare al fenomeno FantaSanremo), al suo fianco quest’anno ha voluto cinque co-conduttori davvero speciali. Da Marco Mengoni che apre il Festival martedì 6 febbraio alla sopracitata Giorgia al suo fianco il 7 febbraio, passando per la conterranea Teresa Mannino l’8 febbraio e Lorella Cuccarini nella serata delle cover del 9 febbraio, fino al gran finale con l’inseparabile Fiorello.

Ma non è tutto qui. Amadeus ha già reso noti i grandi ospiti degli eventi “collaterali” al Festival, dai cantanti sul palco galleggiante a bordo della Costa Concordia fino a quelli che animeranno le serate in piazza Colombo a Sanremo. È delle ultime ore, inoltre, una attesa conferma: anche Russell Crowe è ospite di Amadeus nella serata dell’8 febbraio, come anticipato durante un collegamento con Viva Rai2!.