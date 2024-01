Gigliola Cinquetti: “Quella volta che Loredana Bertè è sparita con mio figlio”

Fonte: Getty Images Loredana Bertè e Gigliola Cinquetti

Gigliola Cinquetti è tornata in tv per presentare A volte si sogna, l’autobiografia in cui racconta il suo percorso artistico ed umano. A Da noi…a ruota libera, il programma che Francesca Fialdini conduce su Rai1 ogni domenica pomeriggio subito dopo Domenica In di Mara Venier, la più giovane vincitrice in assoluto del Festival di Sanremo (16 anni, 1 mese e 12 giorni) ha ripercorso la sua lunga carriera nel mondo della musica e svelato un curioso retroscena sull’amica e collega Loredana Bertè.

Gigliola Cinquetti a Da noi…a ruota libera parla di Loredana Bertè

Grazie al lavoro Gigliola Cinquetti ha avuto modo di conoscere Loredana Bertè e la sorella maggiore Mia Martini: con entrambe ha instaurato un ottimo rapporto, un profondo legame d’amicizia, che è durato nel tempo. Non sono però mancati i momenti difficili, come ricordato dalla Cinquetti a Da noi..a ruota libera: una volta la Bertè è sparita con il figlio di Gigliola, che all’epoca aveva all’incirca 8-9 mesi.

“Abitavo vicino Campo de’ Fiori a Roma, Loredana era passata a salutarmi, voleva vedere il bambino ed era arrivata a sorpresa. Io ero con la nuova babysitter, una ragazza tutta pudica e riservata, e le ho detto che dovevo insegnarle dove andare con il passeggino ma Loredana fa ‘vado io con il passeggino, con la baby sitter’. Non faccio in tempo a spiegarmi che era partita, spariscono“, ha confidato Gigliola a Francesca Fialdini.

Poi il risvolto inaspettato: “Non tornavano e io mi sono messa le mani nei capelli. Io ero piuttosto agitata ed anche mio marito preoccupato anche se mi diceva ‘no vedrai che torna’ perché lui è calmo ma soprattutto grande ammiratore di Loredana, guai a chi gliela toccava, mentre io avevo cominciato a dirgliene di ogni”.

La Cinquetti ha aggiunto: “Arrivano e vedo il bambino, che non aveva mai dormito da quando era nato, che ronfava tutto sporco di gelato e cioccolato. La baby sitter era trasformata, sembrava una popstar: stivaloni fino a mezza coscia, minigonna inguinale, cerchi alle orecchie, tutta truccata. E Loredana mi guarda e mi fa: ‘Hai visto come te li ho cambiati, come sono felici!'”.

“Quando poi è andata via, sulle scale le ho detto: “La prossima volta porta anche me in giro”, ha scherzato Gigliola Cinquetti, scatenando grosse risate nella presentatrice Francesca Fialdini e negli spettatori presenti in studio. In merito all’amicizia con Mia Martini, la Cinquetti ci ha tenuto a precisare: “Mi ha insegnato molto”.

La vita privata di Gigliola Cinquetti tra marito e figli

Dal 1979 Gigliola Cinquetti è sposata con il giornalista Luciano Teodori, dal quale ha avuto due figli: Giovanni e Costantino. Negli anni Ottanta, per dedicarsi alla famiglia, l’artista si è momentaneamente allontanata dalle scene. Il primogenito Giovanni, classe 1980, è uno storico, autore tv e giornalista. Il secondogenito Costantino è invece un libero professionista nel settore della formazione. I figli di Gigliola Cinquetti hanno partecipato a Pechino Express nel 2013.