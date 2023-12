Alessandro Bertoncini e Iole Mazzone ci hanno raccontato L’età giusta, il film di questo Natale, che li vede protagonisti insieme a quattro fantastiche artiste, Gigliola Cinquetti, Valeria Fabrizi, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora (guarda il video sopra).

E a proposito di età, ne parla Gigliola Cinquetti che dal 1964 canta Non ho l’età, con la quale ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision. Allora aveva 16 anni e quella canzone è diventata iconica, un pezzo di storia della musica italiana.

Noi abbiamo chiesto alla Cinquetti: Dopo Non ho l’età, l’età giusta è arrivata ed è quella di oggi?

Allora facevo la cantante e cantavo Non ho l’età che è un brano bellissimo. L’età giusta? Non ce l’ho nemmeno oggi e non ce l’avrò mai, perché ormai ho introiettato questa canzone, lei mi possiede e io la possiedo.

Fonte: Ufficio stampa - Paramount

L’età giusta, trama

L’età giusta, commedia Paramount+ Original diretta da Alessio Di Cosimo, è la storia di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e hanno due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto.

Francesca, di 85 anni (interpretata da Valeria Fabrizi, notissima per la sua Suor Costanza in Che Dio ci aiuti), ha un problema: il suo nipote ventisettenne Alessandro (interpretato da Alessandro Bertoncini), a cui ha fatto da madre e da padre dopo la morte dei genitori, non ha ancora trovato il suo posto nel mondo e non si decide a crescere. In più, una pseudo-fidanzata senza scrupoli gli sta soffiando sotto al naso la casa che Francesca gli ha lasciato in eredità, ritirandosi in una casa di riposo.

La soluzione per risolvere il problema le viene da un’idea strampalata lanciata da una delle sue compagne della residenza per anziani, e cioè smascherare una truffa sentimentale ai danni di una terza amica, vendicando così lei e tutte le donne che subiscono questi raggiri. Coinvolgere suo nipote in questa avventura può essere la cura shock di cui il ragazzo ha bisogno.

Arruolata una quarta compagna d’avventura, le quattro arzille ottantenni partono con il ragazzo per un fine settimana dove nulla andrà come era previsto. La fine del viaggio sancirà il passaggio di Alessandro all’età adulta e restituirà a Francesca e alle sue amiche lo spirito giusto per fare ancora progetti, nonostante l’età. A volte, per insegnare a qualcuno a volare, più che di una spintarella c’è bisogno di un bel calcio!

L’età giusta, dove e quando vedere il film

L’età giusta è disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 24 dicembre ed è il film ideale per Natale e non solo, perché è una commedia toccante e divertente, capace di toccare il cuore di tutti. Un viaggio emozionante attraverso le sfide della vita e le relazioni umane che porta risate e lacrime, raccontando una storia di resilienza, amicizia e la forza di unire generazioni diverse.