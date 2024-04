Funzionalità all’avanguardia e design: “La cucina domestica si trasforma”

Fonte: Ufficio stampa - Hisense Hisense al Fuorisalone 2024

La Milano Design Week 2024 si è appena conclusa con un notevole successo di pubblico, specialmente per quanto riguarda il Fuorisalone le cui installazioni sono state letteralmente prese d’assalto.

Tra i protagonisti dell’evento di design più prestigioso dell’anno era presente Hisense che ha debuttato al Fuorisalone puntando su sostenibilità e alimentazione healthy. Tatiana Pampalone, Marketing Manager Hisense Italia, ci ha un bilancio dell’esperienza milanese e ci ha spiegato i punti di forza del brand che combina nei suoi prodotti design elegante con funzionalità all’avanguardia.

Che cosa ha significa per Hisense partecipare per la prima volta al Fuorisalone 2024?

Partecipare per la prima volta al Fuorisalone 2024 ha segnato per Hisense un nuovo capitolo nella nostra storia di innovazione e creatività. Questa opportunità ci ha consentito di diffondere la nostra visione e le nostre idee per il futuro dell’innovazione in un contesto diretto con i consumatori, offrendo loro esperienze uniche e coinvolgenti.

Il Fuorisalone 2024 è un evento a cui teniamo profondamente, poiché ci ha permesso non solo di presentare la nostra tecnologia, ma anche di comunicarla in modo empatico e coinvolgente. Troppo spesso, la tecnologia può sembrare distante e fredda, ma noi crediamo che debba essere vissuta e apprezzata in tutta la sua vitalità.

Con il nostro progetto, Hisense Innovation Market, abbiamo voluto rompere gli schemi convenzionali e trasformare l’esperienza tecnologica in qualcosa di vibrante e stimolante per tutti i nostri visitatori.

Perché avete scelto per il Fuorisalone proprio questi due aspetti: l’alimentazione in chiave healthy e la sostenibilità?

Abbiamo scelto di focalizzarci sull’alimentazione in chiave healthy e sulla sostenibilità per il Fuorisalone perché volevamo creare un mix equilibrato tra salute, intrattenimento e innovazione. Questi due aspetti non solo rispecchiano i valori fondamentali di Hisense, ma sono anche parte di una visione più ampia per il nostro futuro come azienda.

Il nostro obiettivo principale è continuare a innovare e sviluppare prodotti che non solo soddisfino le esigenze dei nostri clienti, ma li aiutino a vivere una vita migliore. Siamo impegnati a mantenere la nostra posizione di leader nel settore e a crescere e prosperare in un mercato sempre più competitivo. In questo contesto, Hisense Innovation Market non è stata soltanto un’esperienza sensoriale, ma anche un’opportunità per mettere mostrare come la tecnologia può essere integrata nella vita quotidiana in modi creativi e utili, a supporto di uno stile di vita sano.

La collaborazione con un partner d’eccezione, Dole Italia, e il ricco palinsesto di showcooking ci hanno permesso di promuovere uno stile di vita che abbraccia la sostenibilità, la natura e il benessere delle persone, offrendo ai nostri ospiti non solo prodotti freschi e di alta qualità, ma anche consigli pratici per una vita sana e ricette gustose e salutari.

Il tema del Fuorisalone 2024 era “Materia Natura”: come si concilia con i vostri prodotti?Il tema del Fuorisalone 2024, “Materia Natura”, si concilia con i nostri prodotti grazie al nostro approccio innovativo e sostenibile. Hisense Innovation Market si è configurato come “un vero e proprio mercato urbano”, un ambiente vibrante e dinamico, simile a un mercato tradizionale, con bancarelle colorate che offrono una vasta gamma di prodotti freschi. Il nostro obiettivo era creare un’esperienza straordinaria per i visitatori, immergendoli in un ambiente ricco di colori e profumi, all’interno di un’atmosfera unica e coinvolgente.

Questa concezione richiama direttamente il tema “Materia Natura” del Fuorisalone 2024 poiché promuove l’interazione diretta con la natura, offrendo agli ospiti la possibilità di sperimentare prodotti tecnologicamente avanzati che rispettano l’ambiente e migliorano la vita quotidiana.

Che bilancio date a questa esperienza alla Milano Design Week? Un’esperienza da ripetere?

Senza dubbio, guardiamo con soddisfazione a questa esperienza durante la Milano Design Week. La partecipazione al Hisense Innovation Market è stata eccezionale, con una notevole affluenza di visitatori che hanno apprezzato le nostre proposte innovative. Non possiamo che essere entusiasti dei risultati ottenuti, con l’Hisense Innovation Market che ha registrato la presenza di 7600 visitatori nel corso della settimana. Guardando al futuro, non possiamo ancora prevedere cosa ci riserverà il prossimo anno, ma una cosa è certa: continueremo a diffondere la nostra visione e le nostre idee per il futuro dell’innovazione attraverso iniziative che ci permettano di entrare in contatto diretto con i consumatori, offrendo loro esperienze uniche e coinvolgenti.

Che cosa caratterizza i vostri prodotti?

Da sempre, Hisense si impegna a fornire ai propri consumatori prodotti all’avanguardia che combinano un design elegante con funzionalità all’avanguardia, trasformando ogni momento in un’esperienza straordinaria. Durante il Fuorisalone abbiamo presentato in anteprima una serie di prodotti mirati a trasformare la cucina domestica in uno spazio innovativo, accogliente e dinamico. I nostri elettrodomestici combinano design elegante con tecnologie all’avanguardia, offrendo soluzioni innovative per semplificare e migliorare l’esperienza culinaria quotidiana.

Tra i prodotti di punta di quest’anno spiccano due nuovi forni, progettati per garantire risultati culinari impeccabili. Uno è dedicato alla cottura al vapore, con un serbatoio acqua per cotture a vapore più ampio e al potente generatore di vapore. L’altro è ottimizzato per la pizza, con una temperatura massima di 350°C e un algoritmo appositamente progettato, in grado di cuocere la pizza in soli 4 minuti e 20 secondi. La nostra nuova lavastoviglie si distingue per le prestazioni impeccabili e un livello di igiene eccellente, grazie alla luce UV nell’impianto idrico che rimuove fino al 99,99% dei batteri durante il risciacquo. Infine, il frigorifero con la tecnologia Total No Frost garantisce la massima freschezza degli alimenti e prolunga la conservazione dei loro nutrienti.