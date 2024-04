Brera Design District, i più importanti eventi e progetti al FuoriSalone 2024

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Gli eventi al Brera Design District

Torna il Salone Internazionale del Mobile di Milano, un appuntamento imperdibile per gli esperti del settore dell’arredo e del design, ma anche per i semplici curiosi: dal 16 al 21 aprile 2024, il polo fieristico di Rho accoglierà centinaia di espositori. Ma c’è grande attenzione anche per l’evento collaterale, il FuoriSalone. Nato come movimento spontaneo, è oggi organizzato in modo capillare e prevede tantissimi progetti sparsi in tutta la città lombarda – quest’anno, a dir la verità, per la prima volta varcherà i confini urbani. Una delle zone più celebri è il Brera Design District, ecco quali sono gli eventi più importanti.

Il Brera Design District, dove si trova

Il Salone Internazionale del Mobile di Milano è uno degli eventi principali nel settore dell’arredo e del design, in grado di richiamare migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Abbiamo già visto come acquistare i biglietti per il polo fieristico di Rho, ma molti appuntamenti sono ad accesso libero e fanno parte del FuoriSalone, la mostra collaterale che si svolge nel cuore della città. Strade, piazze, negozi e musei diventano così luoghi dove mettere in mostra l’arte e il design, per una fruizione più completa da parte del pubblico.

E una delle location storiche del FuoriSalone è il Brera Design District: situato nel cuore di Milano, racchiude alcune delle vie principali della città, dove anche quest’anno si svolgeranno moltissimi eventi e progetti. Il tema scelto per il 2024 è “Materia Natura”, un richiamo non solo alle forme di design ispirate al mondo naturale, ma anche – e soprattutto – all’importanza della sostenibilità ambientale anche nel settore dell’arredo. Sono previsti tanti appuntamenti interessanti che andranno ad esplorare più approfonditamente questo argomento, scopriamone alcuni insieme.

Gli eventi del Brera Design District

Iniziamo dagli eventi in zona Piazza Castello, nel centro storico di Milano. È qui che andrà in scena, ad esempio, Curating Parts: si tratta di una mostra organizzata dalla Lund University School of Industrial Design, in collaborazione con Toyota Material Handling. Nel corso del FuoriSalone, si potrà visitare l’esposizione di oggetti, prodotti e installazioni creati con l’uso di componenti di scarto e riciclo, tutti provenienti dalla produzione o dalla riparazione di carrelli elevatori. È previsto anche un cocktail per il presenti.

Presso lo showroom Lualdi, brand che si occupa di porte interne di design, si terrà un evento musicale di grande rilievo: Ritmo ci proporrà un’esplorazione del linguaggio universale della musica, con la presentazione di 3 playlist che raccontano il mood di altrettanti spazi diversi. A curare la scaletta sarà Davide Dileo dei Subsonica, che parteciperà il 17 aprile ad un talk incentrato sull’argomento sound, materia e spazio.

Florim, azienda leader nel settore delle piastrelle, inaugurerà il suo progetto Design with a Vision, che ci rivelerà il suo messaggio anticipatore di un domani più innovativo e sostenibile. Sarà una full immersion nel futuro della progettazione, alla scoperta della materia e della sua reinterpretazione attraverso nuove prospettive e destinazioni d’uso. La Galleria Gracis, invece, ospiterà la collezione Tetrastella della designer e artista statunitense Lauren S. Thompson: prendendo il via dalla geometria, esplorerà le forme e le proporzioni presenti in natura per trasformare l’energia in arte scultorea.

Infine, all’interno della Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco sarà possibile assistere a Transitions, l’installazione presentata da Stark. Un viaggio attraverso le forme che la materia può assumere attraverso la presenza o l’assenza di acqua, un’esplorazione interattiva e multisensoriale in grado di catturare l’attenzione dei visitatori. Ci sarà anche una colonna sonora, composta da Paolo Bragaglia per interpretare il suono come materia viva e in transizione.

Spostiamoci ora verso via Brera, nel cuore del distretto del design e dell’industria. Artemide, esperta nelle soluzioni luminose innovative, proporrà la mostra Riflessi di Luce: sarà un appuntamento un po’ surreale, alla scoperta di nuovi punti di vista. I visitatori potranno immergersi in uno spazio in continuo mutamento, grazie all’abile installazione di specchi luminosi sistemati in differenti altezze, posizioni e orientamenti.

Palazzo Banfi ospiterà le due nuove collezioni di CEA Design, azienda nel ramo della rubinetteria, incentrate sull’uso dell’acciaio inossidabile come materiale eterno e inalterabile, nonché sostenibile (in perfetta aderenza al tema del FuoriSalone). Mentre presso l’Orto Botanico di Brera, nell’ambito della mostra-evento Interni Cross Vision, si potrà vivere il percorso esperienziale SunRICE – La ricetta della felicità: ci condurrà alla scoperta di un prezioso ingrediente come il riso, valorizzato in cucina grazie alla partecipazione dello Chef Niko Romito.

Light that Moves Time è l’installazione che verrà presentata da iGuzzini, a cura di Alfonso Femia. Sarà un’esposizione dedicata alla fusione tra passato e futuro, un viaggio nello spazio e nel tempo per invitarci ad immaginare un concetto di abitare al di là delle barriere formali. Lo showroom temporaneo di Schönbuch, che produce arredi e complementi per la casa e l’ufficio, ospiterà una mostra interamente incentrata su Canvas, un mobile dalle mille possibilità. La creazione di Christian Haas sarà proposta in alcune innovative varianti, per ispirare i visitatori.

Infine, scopriamo gli eventi imperdibili in via della Moscova. Il primo è Fil Bleu, un percorso espositivo organizzato da Foglizzo 1921, leader nella produzione di pelli di alta qualità. L’iconico nastro blu, simbolo del brand, unirà le tre divisioni distintive dell’azienda. Si inizierà dalla Domus, ricca collezione di oggetti in pelle molto sofisticati, per poi proseguire con le collezioni della Foglizzo Leather e con l’Atelier, il laboratorio dedicato alla ricerca di nuove espressioni creative di questo materiale vivo.

All’interno dello showroom di Lodes, esperta nell’ambito dell’illuminazione decorativa, ci sarà spazio per l’esposizione di Oblò by Paola Navone. La mostra ci permetterà di ammirare le bellissime lampade Oblò galleggianti nell’aria, con forme e disegni a righe bianche e rosse che ricordano le cabine da spiaggia. Mentre la Mediateca Santa Teresa accoglierà l’evento A Place of Making, un’occasione unica per scoprire le creazioni di designer sauditi e internazionali che hanno collaborato con gli artigiani di AlUla, splendida città dell’Arabia Saudita.