Dal 15 al 21 aprile Milano si colora di meravigliose installazioni per celebrare la Milano Design Week , che è contemporanea al Salone del Mobile di Milano che può essere visitato presso Rho Fiera. Denominato anche Fuorisalone , l'evento comprende diversi appuntamenti imperdibili e, per l'occasione, intere zone della città si trasformano in musei a cielo aperto. Una delle aeree delle città dove è possibile visitare diverse mostre e installazioni è quella di. Le occasioni sono così tante da poter parlare di una. Per le strade di questa zona di Milano è possibile imbattersi in installazioni spettacolari come il Designblock Cosmos.