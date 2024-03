La mietitrebbia trasformata in mini casa per le vacanze

Forse avete già dormito a bordo di un camper, ma vi è mai successo di farlo all'interno di una mietitrebbia? Si tratta di un'opportunità di certo molto stravagante, ma ora divenuta possibile grazie al bizzarro progetto di Will Roughton, un contadino inglese che ha trasformato una vecchia macchina agricola in una mini casa per le vacanze. Il risultato è semplicemente strepitoso: scopriamolo insieme.