Nancy Brilli in ospedale: vacanze interrotte. Come sta

Brutta avventura per Nancy Brilli. La popolare attrice, in vacanza a Paestum con la famiglia, ha dovuto brevemente interrompere il suo rilassante soggiorno in modo inaspettato: salutati per qualche ora ombrelloni e spiaggia, l’interprete romana è stata trattenuta in ospedale per risolvere un piccolo problema di salute.

Molto amata sul piccolo schermo per la personalità esuberante e l’ironia contagiosa, anche in queste spiacevoli circostanze Nancy Brilli si è dimostrata una vera campionessa di umorismo: è stata proprio lei a raccontare a suon di battute l’episodio sui social, aggiornando i follower sulle sue condizioni di salute. E dando una piccola parte di colpa per quanto accaduto alla ‘cattiva sorte’.

La disavventura di Nancy Brilli

Una rilassante giornata di vacanza bruscamente interrotta da una corsa in ospedale: è quanto successo a Nancy Brilli a Paestum, provincia di Salerno. Un episodio tutt’altro che piacevole, che non pare tuttavia aver minato la voglia di scherzare dell’indimenticabile interprete di “Maschi contro femmine”: è stata proprio lei a raccontare con il tono sarcastico che la contraddistingue la singolare avventura.

Smartphone alla mano, l’attrice ha documentato la corsa presso una struttura ospedaliera di Salerno, senza tuttavia rivelare la natura del problema: “Dalla vacanza, all’ospedale. Non invidiate mai nessuno”, ha scritto la Brilli rilevando un’indole particolarmente scaramantica. “In una giornata può cambiare la prospettiva, anche in maniera molto importante” ha poi aggiunto.

I fan possono comunque tirare un sospiro di sollievo: Nancy si è sottoposta ad un’iniezione alla schiena per poi, presumibilmente, fare ritorno al suo resort. “Menomale che la prendo bene” ha chiosato la star. Proprio nei mesi passati l’attrice aveva parlato di alcuni problemi al dorso che l’avevano costretta a sottoporsi a diverse sedute di fisioterapia. E’ molto probabile quindi che i fastidi accusati in vacanza abbiano la stessa natura.

I problemi di salute dell’attrice

Per quanto sorridente e forte possa apparire in pubblico, Nancy Brilli ha dovuto fare i conti nel corso degli anni con diversi problemi di salute, anche piuttosto seri. Ne ha parlato spesso, così da poter informare e sensibilizzare su disturbi poco noti e porsi come esempio positivo per molte donne che vivono la sua stessa situazione.

In un’intervista a Belve, l’attrice ha raccontato di aver subito ben otto interventi, di aver sconfitto un tumore all’utero e di soffrire endometriosi, una patologia che affligge anche altri volti celebri, come Giorgia Soleri e Guenda Goria: “Il mio addome è stato ricucito dopo ben otto interventi dell’apparato riproduttivo, conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e delle tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia della prima, e per finire un’operazione al seno” ha spiegato.

Una condizione delicata che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto costituire un grande ostacolo per la maternità: “Sulla mia cartella clinica c’è scritto sterile, ma ho avuto un figlio, il mio miracolo” ha dichiarato l’attrice, che nel 2000 è diventata mamma di Francesco. Un vero esempio di forza e resilienza per milioni di donne che combattono la sua stessa battaglia e un invito ad affrontare tutto sempre col sorriso sulle labbra.