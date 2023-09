“La volta buona”, Nancy Brilli single da cinque anni: “Ho incontrato gente stranissima”

Fonte: IPA Nancy Brilli

Nancy Brilli è tornata in tv. L’attrice romana è stata ospite de La volta buona, il nuovo programma di Caterina Balivo in onda nel primo pomeriggio di Rai 1. La 59enne ha parlato a lungo del suo rapporto con Nino Manfredi, padre dell’ex marito Luca, e del legame con Gigi Proietti. Due grandi artisti, due grandi maestri, che hanno segnato la vita privata e professionale della Brilli, il cui vero nome è Nicoletta e il cui debutto sul grande schermo è avvenuto quando aveva solo venti anni. Una carriera divisa tra cinema, tv e teatro. Una carriera tutta incentrata sulla sua passione più grande, la recitazione.

“La volta buona”, Nancy Brilli ricorda Gigi Proietti

“Una volta siamo andati in Sudafrica, lui aveva molta paura dell’aereo ma non lo ammetteva. Eravamo io, lui, i Vanzina e una troupe: è stato un viaggio di lavoro che abbiamo fatto per girare un film”, ha raccontato Nancy Brilli a proposito della sua amicizia con Gigi Proietti, scomparso nel 2020. “Gigi se la faceva sotto. Il viaggio è durato circa 17 ore. Per tutto il viaggio ha cercato di farmi ridere perché temeva che io mi addormentassi, invece voleva che continuassi a ridere con lui per vincere la sua paura dell’aereo. Peraltro in quel viaggio ha perso il passaporto, il portafogli e addirittura un calzino”. I due hanno lavorato insieme al film Febbre da cavallo-La Mandrakata e alla serie tv Italian Restaurant.

“La volta buona”, Nancy Brilli e il legame con Nino Manfredi

Nel salotto di Caterina Balivo è stato impossibile per Nancy Brilli non nominare Nino Manfredi, l’ex suocero deceduto nel 2004. L’attrice è stata sposata con Luca Manfredi, di professione regista e sceneggiatore, dal 1997 al 2002. La coppia ha avuto un figlio, Francesco, che oggi ha 23 anni ed è molto legato ad entrambi i genitori. Oggi vive a Londra e lavora nel campo della moda.

“Avere Nino come suocero è stata una bella cosa perché abbiamo anche lavorato insieme e con lui ho visto tante cose. Da Nino ho visto come si preparava ad interpretare un personaggio. Era molto tecnico, lui non amava insegnare agli altri, ma se lo si stava a guardare si capivano e si imparavano bene tante cose”, ha detto l’attrice in tv. “Nino è morto quando mio figlio aveva quattro anni, è riuscito a fare il nonno. Mio figlio è piaciuto a lui ma pure ad Alberto Sordi”, ha aggiunto.

“La volta buona”, Nancy Brilli e la vita privata dell’attrice

Prima di concludere l’intervista si è parlato della vita privata di Nancy Brilli. L’ospite di Caterina Balivo ha ammesso di essere ormai single da ben cinque anni. La sua ultima storia importante è stata quella con il chirurgo estetico Roy De Vita, durata oltre 15 anni. Alla base della rottura diversi litigi e incomprensioni che hanno spinto i due a mollarsi nonostante il sogno di entrambi di convolare a nozze. “In questi anni ho incontrato gente stranissima – ha affermato Nancy a La volta buona – gente che prima di corteggiarti si dimentica di avere una moglie. Ecco, prima risolvete le vostre cose e poi provate a corteggiare”.